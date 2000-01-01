Tiger SMS ile SIM Kartlardan Para Kazanmak

Tiger SMS, müşterilerine Telegram, WhatsApp, Google, Facebook, Yahoo, Instagram, Amazon, LinkedIn, Twitter ve diğer popüler platformlarda kayıt için kullanılan geçici telefon numaraları sağlar. Bu numaralar, hesap doğrulaması için SMS ile gereklidir.
T Tiger SMS düzenli olarak telefon numaralarına ihtiyaç duyar ve bu numaraların kullanımı için ödeme yapmaya hazırdır. SIM kartlarınızı platformumuza bağlama ve SMS alarak para kazanma fırsatını size sunuyoruz. Müşterilerin hizmet etkinleştirmeleri için SMS almasına izin vererek para kazanmanın kolay bir yoludur.
Siz SIM kartları sağlıyorsunuz — biz kullanım için ödeme yapıyoruz
Bağlantı
Yüklenmiş SIM kartları olan GSM modemi yazılımımıza bağlarsınız
Otomasyon
Yazılımımız, SMS alıp gönderme sürecini otomatik olarak yönetir, böylece SMS ile para kazanmak basit ve verimli hale gelir.
Satış
Çalışmak istediğiniz hizmetler için kendi fiyatınızı belirlersiniz
Ödeme
Her başarılı etkinleştirme için SMS başına ödeme alırsınız.
SIM kartlarda SMS alarak para kazanmaya başlamak için, şunlara ihtiyacınız olacak:
SIM kartlarla çalışacak ekipman
Quectel M26, Quectel M35, Huawei E3372, USRP, çok portlu GSM geçitleri, MultiTech MultiConnect® Cell 100 Serisi, Digium G200 VoIP Geçidi, Yeastar TG GSM Geçidi Serisi, Synway SMG2000 GSM VoIP Geçidi Serisi, SIM Bank ve benzerleri.
Büyük bir SIM kart sayısı:
Geliriniz, sahip olduğunuz SIM kart sayısı ile doğru orantılıdır – ne kadar çok kartınız varsa, kazancınız o kadar yüksek olur. Stabil gelir için, ayda en az 1.000 etkinleştirme öneriyoruz. Bu, büyük ölçekli SMS ile para kazanmanın harika bir yoludur.
Dizüstü bilgisayar veya masaüstü bilgisayar:
Ekipmanları yönetmek ve yazılımımızı kullanmak için gereklidir.
Stabil bir internet bağlantısı:
Güvenilir ve kesintisiz sistem çalışmasını sağlar, böylece SMS göndererek para kazanmanızda herhangi bir sorun olmaz.
Tiger SMS ile çalışmak neden kârlıdır?
Otomatik süreç
minimal zaman yatırımı, yazılım her şeyi kendi başına yapar, bu da SMS ile para kazanmayı zahmetsiz hale getirir.
Basit kurulum
kayıt, yazılım kurulumu ve modem bağlantısı sadece birkaç dakika sürer.
Şeffaf ödeme sistemi
her başarılı etkinleştirme için stabil kazanç.
Esnek şartlar
sahip olduğunuz SIM kart sayısına göre daha fazla SMS alarak daha fazla para kazanırsınız.
SMS göndererek para kazanmak için hangi ekipman gereklidir?
Önde gelen üreticilerden GoIP cihazları ve GSM geçitleri kullanan ortaklarımızla çalışıyoruz. Uygun modeller arasında Quectel M35, Digium G200 VoIP Geçidi, Quectel M26, DBL, Estol, Wavecom, China Skyline Geçidi ve diğerleri bulunmaktadır.
Hangi SIM kartlar kullanılabilir?
Herhangi bir operatörden ve ülkeden SIM kart kullanabilirsiniz, Rusya dahil. Ana gereklilik, SMS alabilme yeteneğidir, bu da SMS ile para kazanmak için önemlidir.
SIM kartları nereden alabilirim?
SIM kart sağlamıyoruz. Bizimle çalışabilmek için, önceden güvenilir bir tedarikçi bulmalısınız.
Gerekli ekipmana sahip değilsem ne yapmalıyım?
Bağlantı için başvuru yapın – uzmanımız sizinle iletişime geçecek ve gerekli ekipmanı satın alabileceğiniz doğrulanmış satıcıları önerecektir.
SIM kartlarla SMS üzerinden nasıl para kazanılır?
SIM kartları, çeşitli hizmetlerde kayıt için birden çok kez kullanılabilir. Bazı durumlarda, kart belirli bir süre sonra yeniden satılabilir. Tek bir SIM kart, günde 6 $'a kadar kazanabilir, bu da SMS ile para kazanmanın kazançlı bir yolunu oluşturur.