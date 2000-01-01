Заработок на SIM-картах с помощью сервиса Tiger SMS
Tiger SMS предоставляет клиентам временные номера телефонов, которые используются для регистрации на популярных платформах, таких как Telegram, WhatsApp, Google, ВКонтакте, Яндекс, Мегамаркет, Озон, Вайлдберриз, Mail.ru и другие. Это необходимо для подтверждения аккаунтов с помощью SMS.
Сервис Tiger SMS нуждается в номерах телефонов регулярно, за использование которых мы готовы платить. Мы предлагаем подключать ваши SIM-карты к нашей платформе для заработка на активации аккаунтов, позволяя клиентам получать SMS-сообщения для активации сервисов.
Вы предоставляете SIM-карты — мы платим за их использование
Подключение
Вы подключаете GSM-модем с загруженными SIM-картами к нашему программному обеспечению
Автоматизация
Наш софт автоматически управляет процессом приема и отправки SMS
Продажа
Вы сами настраиваете цены на сервисы, с которыми хотите работать
Оплата
Вы получаете оплату за каждую успешную активацию
Для того чтобы начать зарабатывать на SIM-картах вам понадобится:
Оборудование для работы с SIM-картами
Quectel M26, Quectel M35, Huawei E3372, USRP, Многопортовые GSM-шлюзы, MultiTech MultiConnect® Cell 100 Series, Digium G200 VoIP Gateway, Yeastar TG GSM Gateway Series, Synway SMG2000 GSM VoIP Gateway Series, SIM Bank и аналогичные.
Большое количество SIM-карт:
Доходность прямо пропорциональна числу SIM-карт — чем их больше, тем выше ваш заработок. Для стабильного дохода рекомендуется не менее 1000 активаций в месяц.
Ноутбук или компьютер:
Для управления оборудованием и работы с нашим софтом.
Стабильный интернет:
Обеспечивает надежную и бесперебойную работу системы.
Почему выгодно работать с Tiger SMS?
Автоматизированный процесс
Минимальные временные затраты, софт делает всё сам
Простая настройка
Регистрация, установка ПО и подключение модемов занимают несколько минут.
Прозрачная система выплат
Стабильный доход за каждую успешную активацию
Гибкие условия
Чем больше у вас SIM-карт, тем больше вы зарабатываете.
Мы работаем с партнерами, использующими GoIP-устройства и GSM-шлюзы от ведущих производителей. Среди подходящих моделей – Quectel M35, Digium G200 VoIP Gateway, Quectel M26, DBL, Estol, Wavecom, China Skyline Gateway и другие.
Какие СИМ-карты подходят?
Можно использовать SIM-карты любых операторов и стран, включая Россию. Главное условие – возможность приема SMS.
Где можно приобрести SIM-карты?
Мы не занимаемся поставками SIM-карт. Для работы с нами вам необходимо заранее найти надежного поставщика.
Что делать, если у меня нет оборудования?
Оставьте заявку на подключение – наш специалист свяжется с вами и порекомендует проверенных продавцов, у которых можно приобрести нужное оборудование.
Как зарабатывать на SIM-картах?
СИМ-карты можно многократно применять для регистрации в различных сервисах. В ряде случаев возможна повторная продажа карты спустя определенное время. Одна СИМ-карта способна приносить до $6 в день.