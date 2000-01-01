Заработок на SIM-картах с помощью сервиса Tiger SMS

Как это работает

Сервис Tiger SMS нуждается в номерах телефонов регулярно, за использование которых мы готовы платить. Мы предлагаем подключать ваши SIM-карты к нашей платформе для заработка на активации аккаунтов, позволяя клиентам получать SMS-сообщения для активации сервисов.

Вы предоставляете SIM-карты — мы платим за их использование