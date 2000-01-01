中文
EN
RU
ES
PT
VN
ID
HI
TR
KO
JP
登录
注册
购买号码
API
SMS 赚钱
免费号码
博客
常见问题解答
反馈
合作伙伴的优惠
联系方式
用户协议
私人信息与cookie政策
支付政策
送货政策
退款政策
退货政策
网站地图
通过Tiger SMS在SIM卡上赚钱
Tiger SMS为客户提供临时电话号码，这些号码用于在Telegram、WhatsApp、Google、Facebook、Yahoo、Instagram、Amazon、LinkedIn、Twitter, WeChat, TikTok, Douyin等热门平台上注册。这些号码用于通过短信验证账户。
连接
它是如何工作的
Tiger SMS定期需要电话号码，我们愿意为其使用支付费用。我们为您提供一个将您的SIM卡连接到我们平台并通过短信赚钱的机会，让客户接收用于服务激活的短信。这是一种通过接收短信轻松赚钱的方式。
您提供 SIM 卡，我们支付使用费用
连接
将加载了SIM卡的GSM调制解调器连接到我们的软件
自动化
我们的软件会自动管理接收和发送短信的过程，使短信赚钱变得简单高效。
出卖
您可以自行设定要合作的服务价格
付款
每次成功激活，您都能获得短信收益。
要通过接收SMS在SIM卡上赚钱，您需要
用于SIM卡工作的设备
Quectel M26、Quectel M35、华为E3372、USRP、多端口GSM网关、MultiTech MultiConnect® Cell 100系列、Digium G200 VoIP网关、Yeastar TG GSM网关系列、Synway SMG2000 GSM VoIP网关系列、SIM银行及类似设备。
大量SIM卡：
您的收入与SIM卡数量直接相关——SIM卡越多，收入越高。为了保证稳定收入，我们建议每月至少完成1,000次激活。这是一种规模化的短信赚钱方式。
笔记本电脑或计算机：
用于管理设备并运行我们的软件。
稳定的互联网连接：：
确保系统可靠且不间断地运行，帮助您通过发送短信赚钱而无需担心问题。
为什么与 Tiger SMS 合作更有利可图？
自动化流程
最少的时间投入，软件全自动运行，让短信赚钱变得简单。
简单的设置
注册、安装软件、连接调制解调器，仅需几分钟即可完成。
透明的支付系统
每次成功激活都能获得稳定的收益。
灵活的条件
SIM卡数量越多，短信收益越高
Готовы начать?
准备好开始了吗？注册
在平台上注册，下载软件并连接您的 SIM 卡！
常见问题解答:
赚钱所需的设备有哪些？
我们与使用领先制造商的 GoIP 设备和 GSM 网关的合作伙伴合作。适用的型号包括 Quectel M35、Digium G200 VoIP 网关、Quectel M26、DBL、Estol、Wavecom、China Skyline 网关等。
可以使用哪些SIM卡？
您可以使用来自任何运营商和国家的SIM卡，包括俄罗斯。主要要求是能够接收短信，这是短信赚钱的关键。
我在哪里可以购买 SIM 卡？
我们不提供SIM卡。要与我们合作，您需要提前找到可靠的供应商。
如果我没有必要的设备怎么办？
提交连接申请后，我们的专家会与您联系，并推荐经过验证的设备供应商，帮助您采购所需设备。
如何通过SIM卡的短信赚钱？
SIM卡可多次用于在各种服务上注册，在某些情况下，SIM卡一段时间后还可以转售。一张SIM卡每天最多可赚取6美元，使其成为一种非常有利可图的短信赚钱方式。
申请连接
要留下请求，请转到电报聊天
Telegram
去聊天
告诉我们更多关于你的软件，提出问题，我们会尽快与您联系