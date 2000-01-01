通过Tiger SMS在SIM卡上赚钱

Tiger SMS为客户提供临时电话号码，这些号码用于在Telegram、WhatsApp、Google、Facebook、Yahoo、Instagram、Amazon、LinkedIn、Twitter, WeChat, TikTok, Douyin等热门平台上注册。这些号码用于通过短信验证账户。

您可以自行设定要合作的服务价格

我们的软件会自动管理接收和发送短信的过程，使短信赚钱变得简单高效。

将加载了SIM卡的GSM调制解调器连接到我们的软件

Tiger SMS定期需要电话号码，我们愿意为其使用支付费用。我们为您提供一个将您的SIM卡连接到我们平台并通过短信赚钱的机会，让客户接收用于服务激活的短信。这是一种通过接收短信轻松赚钱的方式。

它是如何工作的

确保系统可靠且不间断地运行，帮助您通过发送短信赚钱而无需担心问题。

用于管理设备并运行我们的软件。

您的收入与SIM卡数量直接相关——SIM卡越多，收入越高。为了保证稳定收入，我们建议每月至少完成1,000次激活。这是一种规模化的短信赚钱方式。

最少的时间投入，软件全自动运行，让短信赚钱变得简单。

常见问题解答:

赚钱所需的设备有哪些？ 我们与使用领先制造商的 GoIP 设备和 GSM 网关的合作伙伴合作。适用的型号包括 Quectel M35、Digium G200 VoIP 网关、Quectel M26、DBL、Estol、Wavecom、China Skyline 网关等。

可以使用哪些SIM卡？ 您可以使用来自任何运营商和国家的SIM卡，包括俄罗斯。主要要求是能够接收短信，这是短信赚钱的关键。

我在哪里可以购买 SIM 卡？ 我们不提供SIM卡。要与我们合作，您需要提前找到可靠的供应商。

如果我没有必要的设备怎么办？ 提交连接申请后，我们的专家会与您联系，并推荐经过验证的设备供应商，帮助您采购所需设备。