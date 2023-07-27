СберМегаМаркет – это маркетплейс, который появился в 2017 году компанией с участием Сбербанка. Он создан на основе магазина Goods.ru. В продаже имеется полный ассортимент товаров – от электроники и одежды, до продуктов питания. Несмотря на высокую конкуренцию, маркетплейс сумел занять нишу в сфере электронной торговли.





Чтобы совершать покупки, необходимо создать учетную запись. Для регистрации требуется ввести номер телефона. Использование собственного контакта не является обязательным. Существует удобная альтернатива – это купить номер для СберМегаМаркета. Сайт «Tiger SMS» предлагает отличные условия для всех заинтересованных лиц. Стоимость виртуального номера начинается от нескольких рублей. Покупка осуществляется в пару кликов.

Зачем нужен виртуальный номер для СберМегаМаркета

Почему не использовать реальный контакт, который привязан к физическому носителю в виде Сим-карты? Здесь можно выделить несколько причин.

В первую очередь, большинство людей имеет 1-2 номера. Если они использованы, то оформлять дополнительные, только ради покупок на маркетплейсе, будет неэффективно. Виртуальный номер для СберМегаМаркета позволяет получать СМС через интернет. Среди дополнительных преимуществ, отмечается полная анонимность. Не требуется указывать паспортные данные для оформления или сталкиваться с другими сложностями. Ничто не связывает номер и человека.





Существует возможность покупки большого количества контактов. Это особенно важно при массовой регистрации аккаунтов для продвижения или накрутки. Подобные мероприятия незаменимы для увеличения продаж и повышения доверия к магазину или конкретному товару.

Купить номер для регистрации СберМегаМаркета и получить стартовый бонус

Ранее уже было сказано про необходимость соблюдения анонимности или невозможность использования собственного телефона. Это далеко не все причины воспользоваться сервисом виртуальных номеров. Конкуренция с Ozon, Wildberries, Яндекс Маркетом и другими интернет-магазинами становится все сильнее. Наличие программ лояльности и подписок не способствует переходу к другому продавцу. По этой причине, часто используется схема привлечения клиентов стартовыми бонусами.





Для новых покупателей действует промокод на крупную скидку. Она может составлять до 20%-30% для первого заказа. Дополнительно, действуют особые предложения с кэшбеком, которые возвращают часть средств от покупок в конце месяца. Большинство пользователей используют подобную схему единожды, но ее можно применять на постоянной основе. Детально данную схему мы описали в статье: Как скидка на первый заказ в СберМегаМаркет стала для меня постоянной?

Виртуальный номер телефона для СберМегаМаркета позволяет завести новый профиль. Стартовые бонусы системы гораздо «вкуснее», чем программа лояльности. Что касается потраченного времени, процесс приобретения номера и регистрации аккаунта занимает не больше пары минут.

Как купить номер для СМС СберМегаМаркет

Инструкция выглядит следующим образом:

Открываем окно регистрации на сайте «Tiger SMS». Поставлена задача создать учетную запись, поскольку она открывает доступ к полному функционалу (покупка номеров, получение СМС и прочее). Стандартный метод – это использование адреса электронной почты. Можно завести аккаунт в один клик за счет импорта данных из ВК, Телеграм, или Google. Пополняем счет на нужную сумму одной из предложенных платежных систем. Теперь можно купить номер телефона для СберМегаМаркета. Сначала указываем сервис, потом выбираем страну. Вовсе не обязательно искать нужный пункт в списке из сотен позиций. Достаточно частично или полностью ввести название в строку поиска, чтобы система выдала совпадения. Переходим на страницу оплаты, где подтверждаем покупку.

В нашем распоряжении появляется виртуальный номер для СберМегаМаркета. Он доступен в разделе «Активные номера», использовать можно в любое удобное время.