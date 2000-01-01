Как скидка на первый заказ в СберМегаМаркет стала для меня постоянной?

Если вы хотите выгодно делать покупки, скидка в Сбермегамаркете — то, что вам нужно. На самом деле всё довольно просто. Вам нужно определиться с товаром и найти актуальные промокоды. Например, в июле-августе 2023 года Сбермегамаркет скидку 2000 рублей на первый заказ предоставляет. Это очень выгодное предложение, которое позволяет значительно сэкономить.

По сути, вы получаете бонусные средства, которыми можете всё оплачивать так же, как и реальными. Это действительно очень выгодно. По сути, вы получаете роскошную скидку без необходимости долго копить баллы. Но некоторые боятся пользоваться такими предложениями. Давайте разберёмся, есть ли здесь какой-то скрытый подвох.

Скидка на первый заказ: СберМегаМаркет не делает подарок, а привлекает клиентов

У СберМегаМаркета скидка на 1 заказ — это не случайный подарок. Речь идёт о маркетинговой политике, которая направлена на то, чтобы привлечь и удержать на своей площадке клиентов. Такие программы действуют у многих маркетплейсов и магазинов. Поэтому пользоваться ими можно совершенно спокойно, никаких подводных камней нет.

СберМегаМаркет: скидка на первый заказ, а не на все

Но у такого предложения есть своя обратная сторона. Дело в том, что СберМегаМаркет ру скидки предоставляет преимущественно на первые заказы. То есть получить такое выгодное предложение можно всего лишь один раз. Это довольно обидно. Однако существует способ обойти систему.

Как начать пользоваться купонами на скидку в СберМегаМаркете на постоянной основе?

На самом деле решение простое. Вам нужно будет каждый раз создавать аккаунт и делать с него покупки. Единственная проблема заключается в том, что на каждый новый аккаунт СберМегаМаркета необходимо привязывать новый номер телефона. Но она легко решается с помощью сервисов смс-активации. Например, на сайте "TIGER SMS" доступны виртуальные номера для регистрации в СберМегаМаркета по цене от 3 рублей.

Итак, чтобы в СберМегаМаркет скидка на 1 заказ стала постоянной нам понадобится делать новый аккаунт для каждой последующей покупки. Для этого действовать нужно последовательно:

Создаёте новый аккаунт. Его нужно будет привязать к номеру телефона. Для этого вам потребуется сервис виртуальных номеров "TIGER SMS". На нём можно купить виртуальный номер буквально за 3 рубля. С учётом того, что СберМегаМаркет ру скидку на первый заказ предоставляет гораздо больше, ваша выгода очевидна. Пройти регистрацию на сервисе очень легко. Для этого достаточно пары минут. Покупаете номер и вставляете его в соответствующее окно в СберМегаМаркете. Дальше нужно будет вернуться на сервис TIGER SMS и кликнуть на кнопку "Получить смс". После этого достаточно ввести код. Всё, вы создали аккаунт. Теперь СберМегаМаркет скидку на 1000 рублей (или на 2000, если повезёт) предоставит без проблем.

Это проверенная схема, которая не подводит. Она позволяет спокойно покупать большое количество товаров на выгодных условиях. При желании можно так даже заработать. По сути, благодаря сервису виртуальных номеров вы получаете скидку в СберМегаМаркете на повторный заказ, которой не предусмотрено. Благодаря виртуальным номерам вы смогли обойти систему!