Как пользоваться Телеграм анонимно

Telegram — это популярный мессенджер, запуск которого состоялся в августе 2013 года. Довольно быстро он стал одним из самых популярных в мире. Основной функционал включает обмен сообщениями, создание групп и каналов, применение ботов и многое другое. Число активных пользователей превысило 700 миллионов человек по всему миру.





Все чаще можно услышать вопрос о том, как применять Телеграм анонимно. Это важная задача по ряду причин. В первую очередь, хочется уйти от внимания «Большого Брата» в лице государственных структур. Другой момент – это сокрытие информации от близких, коллег или друзей. Это особенно актуально, поскольку утечки данных происходят регулярно. Мало кто хочет, чтобы его список контактов, подписки или другие сведения стали достоянием общественности. Постараемся подробнее разобраться с тем, как обеспечить полную анонимность в Телеграм. Это комплексная задача, требующая серьезного подхода.

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Анонимен ли Телеграм?

Начнем с важного вопроса. Насколько конфиденциальные сведения, которые мы предоставляем данному мессенджеру. Здесь все обстоит не лучшим образом. Анонимный слив Телеграма – это далеко не редкое событие. Понятие конфиденциальности в сети интернет становится все более размытым. Достаточно проверить себя по всем известному каналу «Глаз Бога», чтобы увидеть верхушку айсберга.





В стандартных условиях, использовать Telegram анонимно довольно сложно. Необходимо выполнить ряд действий, направленных на защиту своей конфиденциальности.

Как создать анонимный Телеграм

Для регистрации в данном мессенджере необходимо воспользоваться номером телефона. Других вариантов создания профиля не предусматривается. Использовать собственный контакт будет не лучшим решением, поскольку он оформлен на Ваше имя. Его легко определить и «пробить» по базам. Это могут сделать даже люди, далекие от силовых структур.

Идеальное решение – использовать анонимный номер Телеграм. Его можно купить на сайте «Tiger SMS» или воспользоваться бесплатным предложением. Виртуальный номер отличается от реального тем, что не имеет физического носителя. Анонимный номер для Телеграм не подходит для звонков, функционал ограничен приемом сообщений. Этого вполне достаточно для регистрации учетной записи в мессенджере.





При регистрации на анонимный номер Телеграм от «Tiger SMS» смс можно получить через личный кабинет на сайте. Они приходят моментально после отправки. С более подробной инструкцией предлагаем ознакомиться по ссылке.

Как сделать Телеграм анонимным

Теперь у нас есть аккаунт, который никак не привязан к конкретному человеку. Этого недостаточно для того, чтобы стать инкогнито.



Приступаем непосредственно к возможностям, предоставленным мессенджером. Открываем настройки во всплывающем меню, где выбираем пункт «Конфиденциальность». Здесь указываем те настройки безопасности, которые считаем нужными. Это позволит посмотреть Телеграм анонимно. В настройках указывается, кто может видеть номер телефона, отправлять сообщения, а также многое другое. Можно выставить параметры так, что посторонние люди не смогут обнаружить профиль или иным образом идентифицировать Вас.

Как отправить анонимные сообщения в Телеграм

Многие пользователи интересуются, можно ли полностью скрыть свое присутствие в Telegram. Хотите отправить сообщение, чтобы никнейм не высвечивался? Сервис не предполагает такой возможности. Отправить анонимно в Телеграм не получится, поскольку это является часть политики компании.





Так же, нельзя обычными способами прочитать сообщение, чтобы отправитель этого не узнал. Обходной путь – это отключить соединение с интернетом. Тогда можно прочесть сообщение, но сразу после восстановления сети и входа в мессенджер, информация будет обновлена. Более детально данную тему мы раскрыли в статье, как написать анонимно в Телеграмме.

Как создать анонимный чат Телеграм

Многие считают, что все переписки имеют максимальную конфиденциальность, но это не так. Существует специальная функция секретного чата. Такая переписка не расшифровывается сервером. Она будет доступной только на двух устройствах – отправителя и получающего. Анонимный чат в Телеграме позволяет установить время, после истечения которого переписка будет удалена.





Для начала, необходимо найти иконку карандаша и нажать ее. В списке опций выбираем «Создать секретный чат» и указываем нужного человека. Отдельно, задается время удаления сообщения. Максимальный срок составляет 1 неделю.

Анонимный бот Телеграм – что такое и как пользоваться

Боты получили большую популярность, поскольку позволяют решать огромное количество задач. Одним из направлений использования являются развлечения. Анонимный Телеграм канал (чат бот) – это специальная программа, которая соединяет двух случайных людей без раскрытия их личностей друг другу.