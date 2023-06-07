Telegram - это мессенджер, созданный братьями Павлом и Николаем Дуровыми в 2013 году. Он позволяет обмениваться текстовыми, голосовыми и видео сообщениями, а также отправлять фотографии и документы. Сервис поддерживает функцию групповых чатов и каналов, где пользователи могут общаться. Как показывает статистика, Telegram стал источником новостей и платформой общения для десятков миллионов человек только из России.





Часто можно услышать вопрос о том, как написать анонимно в Телеграмме. Это весьма актуально для нашего времени, когда неправильные слова могут повлечь штрафы или более серьезные наказания. Анонимный аккаунт Телеграм потребуется и при других запросах – от совершения покупок до поддержания тайны личной жизни.

Стандартный функционал не позволяет обеспечить должную секретность. Тем более, к основному профилю привязывает номер телефона и личная информация. Сервис «Tiger SMS» предлагает эффективное решение подобной проблемы. На сайте можно купить анонимный номер Телеграм. Это виртуальный контакт, который не привязан к Сим-карте. Его стоимость начинается от нескольких рублей, в зависимости от выбранной страны.





Как анонимные номера для Телеграмма обеспечивают приватность

Подробнее остановимся на том, как достигается сокрытие личной информации. Купить анонимный номер телеграмм – это значит использовать контакт, который нельзя связать с конкретным человеком. Сим-карта из салона привязана к паспортным данным владельца. Это могут отследить не только правоохранительные органы. Базы данных «сливаются» в сеть постоянно. Соотнести мобильный номер и конкретного человека под силу даже обычным людям с доступом в интернет.

Как купить анонимный номер для Телеграм

Сервис «Tiger SMS» предлагает простую схему приобретения. Сайт имеет интуитивно понятный интерфейс, а также ведет политику доступных цен. Покупка виртуального номера происходит в несколько этапов:

Регистрируем профиль. С его помощью можно воспользоваться всем функционалом магазина. Мы ответственно относимся к сохранению конфиденциальности пользователя. Не нужно указывать никакой личной информации. Если Вы воспользовались опцией регистрации в один клик (с переносом данных из Вконтакте, Телеграм, Google), личные сведения останутся в тайне. Пополняем баланс. Имеется большой список доступных платежных систем, включая криптовалютные кошельки. Перевод поступает на счет сразу, что весьма удобно. Чтобы анонимно написать в Телеграм, покупаем виртуальный номер. В левой части выбираем сервис (Telegram), в правой указываем страну. Нажимаем «Купить», чтобы перейти на страницу оплаты. Все номера сохраняются в разделе «История номеров».

Выше описана первая покупка, когда необходимо создать учетную запись на сервисе. Потом, процедура выполняется в пару кликов.

Как создать анонимный аккаунт в Телеграмме с помощью виртуального номера

Регистрация в мессенджере происходит по классической схеме, с некоторыми особенностями:

Открываем стартовое окно, нам предлагают ввести мобильный. Выставляем правильный код страны, после чего указываем ранее купленный номер. Система уведомляет о том, что СМС было отправлено. Отправляемся на сайт «Tiger SMS», где нужно войти в личный кабинет. Сюда будет получено СМС анонимно для Телеграмм. Нажимаем соответствующую кнопку и копируем код. Остается только вернуться к окну регистрации, где ввести цифры.

На этом, регистрация будет окончена. Мы получили профиль, который не выглядит подозрительно для системы безопасности и обеспечивает полную анонимность для своего владельца.