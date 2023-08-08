Где теперь знакомиться вместо Тиндера?

Когда говорят о сервисах знакомств, Tinder всегда занимает верхние строчки по удобству, количеству пользователей и ряду других факторов. Вот только с конца июля 2023 года компания Match Group окончательно ушла из России. Это связано с нежеланием следовать закону о хранении персональных данных пользователей на территории страны. У миллионов людей возник резонный вопрос – существует ли замена Тиндера в России в 2023 году? Постараемся подробнее разобраться в данном вопросе.





Действительно ли Tinder ушел?

Компания сделала официальное заявление, приложения больше недоступны в магазинах, а поиск пар рядом показывает пустое поле. Но так ли все плохо? Многие люди долгие годы пользовались сервисом и не хотят искать аналог Тиндер в России. Тут можно вспомнить, что многие приложения стали недоступны в РФ, но простая смена геолокации решит вашу проблему.

К сожалению, ситуация с Tinder не столь позитивная. Поиск на территории России не действует. Можно будет общаться с людьми и искать пару, но не в своем регионе. Если Вас интересует такой вариант, рекомендуем ознакомиться со статьей о том, как войти в Тиндер в России.

Что вместо Тиндера в России – лучшие ресурсы

Самое время вспомнить, что люди знакомятся на огромном количестве площадок. Среди них выделим наиболее популярные:

Mamba

Неустаревающая классика, поскольку сайт появился еще в 2003. На данный момент, существует удобное приложение. Это замена Tinder, поскольку использует аналогичный интерфейс и функцию свайпа. Большое количество пользователей существенно упрощает задачу поиска пары. Цена – бесплатно или от 279 рублей в неделю за VIP статус.





Teamo

Еще один долгоживущий сайт рунета, который доступен и в виде приложения. Это отличный способ завести знакомства вместо Тиндер, поскольку зарегистрировано свыше 20 миллионов анкет. Активных и реальных пользователей гораздо меньше, но проблем с поиском не возникает. Сервис имеет уклон на поиск серьёзных отношений. Цена – бесплатно или от 349 рублей в неделю за VIP статус.





VK Знакомства

Сервис начал работу относительно недавно, но быстро набрал популярность. Вконтакте считается крупнейшей социальной сетью страны, что обеспечивает крупную аудиторию. Это удобный сайт знакомств вместо Тиндер, также имеется приложение. Предусмотрен стандартный набор возможностей для поиска пары. Цена – бесплатно или 595 рублей в неделю за Premium аккаунт.





Леонардо Дай Винчик

Еще один популярный сервис знакомств, доступный пользователям Вконтакте. Система поиска пары реализована максимально просто. Используется бот, который предлагает анкеты в соответствии с запросами. Простой функционал компенсируется доступностью, поскольку платных функций не предусмотрено.





Tabor

Еще одно приложение вместо Тиндера, которое выросло из популярного сайта нулевых. Сервис обладает стандартной системой поиска пары. Среди особенностей можно назвать наличие ленты новостей, а также возможность знакомства в чатах и сообществах. Несмотря на это, Tabor так и не стал социальной сетью. Цена – бесплатно или от 249 рублей в неделю за VIP опции.





Beboo

Выбор тех, кто ценит минималистичность. Каждая анкета имеет фото и основную информацию. Стоит отметить относительно небольшое количество пользователей, что делает приложение не лучшим выбором для небольших городов. Базовые функции доступны без платной подписки, стоимость VIP статуса составляет 199 рублей в неделю.





Loveplanet

Когда нужно найти сайты вместо Тиндера, это хороший выбор. Имеется стандартный набор опций для знакомства, присутствует видеочат, группы по интересам и трансляции. Общее количество анкет составляет более 40 миллионов, но большинство из них неактивны. Цена – бесплатно или 999 рублей в неделю.





Все перечисленные ресурсы предусматривают возможность пополнения российскими картами.

Рекомендация: Приложения знакомств вместо Тиндер часто требуют ввести мобильный номер для авторизации. Не все хотят использовать собственный контакт. Базы данных нередко “сливаются”, появляется проблема спама. Не стоит забывать про конфиденциальность, поскольку использование своего номера не пройдет незамеченным для сервисов сбора данных (например, “Глаз Бога” и прочих). Иногда, возникает ситуация, когда уже имеется профиль и нужен новый телефон. Оптимально в этом случае использовать виртуальный номер для регистрации.

Заключение

Tinder и Badoo были “столпами” сферы онлайн-знакомств в России. Когда они ушли, многие люди оказались растерянными. Но тут действует известная поговорка - “Свято место пусто не бывает”. Приложения вместо Тиндера в России достаточно популярны, они имеют аналогичный интерфейс и функционал. Что самое важное - туда уже перешли все те люди, кто ищет пару.