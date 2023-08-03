Как войти в Тиндер в России

Tinder - это популярное мобильное приложение для знакомств, разработанное компанией Match Group. Оно позволяет пользователям искать новые знакомства и устанавливать связи с другими людьми, основываясь на их фотографиях и краткой информации профилях. Для регистрации можно воспользоваться виртуальным номером.

Основная идея Tinder заключается в том, что пользователи могут просматривать фотографии других людей и свайпать вправо, если им нравится человек, или влево, если они не заинтересованы. Когда два пользователя свайпнули вправо друг на друга (то есть совпадение), они могут начать общение внутри приложения.





Если говорить про Тиндер в России, 2023 год стал ключевой датой. В июле компания Match Group окончательно ушла из страны. Это крайне неприятная новость для миллионов людей. Постараемся подробнее рассмотреть, как скачать Тиндер в России, запустить его и использовать функционал. Расскажем об основных альтернативах.

Работает ли Тиндер в России сегодня

Итак, какова ситуация на данный момент. Российские аккаунты не удалены, но существует целый ряд ограничений:

приложение недоступно в магазинах, если пользователь находится на территории РФ;

при регистрации нельзя использовать российский номер;

не будет показывать никого рядом;

не получится свайпать анкеты.





Таким образом, основной функционал заблокирован. Пользоваться Тиндером после ухода из России становится проблематично. Существуют способы обхода ограничений (которые рассмотрим позже), но даже в таком случае, не удастся найти пару рядом с собой.

Как зарегистрироваться в Тиндер в России

Задача создания профиля стандартным способом (использование реального номера телефона) больше недоступна. Российские контакты не принимаются системой. Тогда, как зарегистрироваться в Тиндер в России?

Здесь на помощь приходит сайт «Tiger SMS». Сервис предлагает купить виртуальный номер по низкой цене. Представим пошаговую инструкцию:

Открываем страницу регистрации «Tiger SMS». Нам необходимо создать профиль, чтобы пользоваться магазином и принимать сообщения с кодом активации. Для регистрации требуется ввести электронную почту. Существует более быстрый вариант - в один клик импортировать данные из Telegram, VK, или Google. Пополняем счет на нужную сумму, которая указывается в специальном поле. На выбор доступно несколько платежных систем. Чтобы войти в Тиндер в России, необходимо купить виртуальный номер. Сначала указываем интересующий сервис, потом страну. Активируется кнопка “Купить”. Переносимся к окну подтверждения. после нажатия, происходит списание средств со счета. Если номер не использован, их можно вернуть нажатием кнопки “Отмена” в течение 20 минут после покупки.

Процесс создания профиля в приложении без номера телефона (виртуального) не предполагает серьезных отличий. СМС придет в личный кабинет пользователя на сайте «Tiger SMS». Оно становится доступным моментально или в течение нескольких секунд.





Чтобы пользоваться Тиндером в России, потребуется после регистрации указать другой регион. Не забудьте, что система станет Вам выдавать пары на основании местоположения. Оно, в свою очередь, задается включенным VPN. Подобные сервисы в бесплатной версии дают минимальный выбор локаций, что нужно учитывать.

Как установить Тиндер в России – альтернативный способ

Н Такой способ имеет ряд минусов, поскольку приложение не будет обновляться, а также придется столкнуться со всеми описанными ранее ограничениями. То есть, Tinder останется нефункциональным.





Аналог Тиндер в России

Итак, данное приложение больше нельзя использовать в качестве способа знакомства с людьми в своем городе. По этой причине, для многих не стоит вопрос о том, как сидеть в Тиндере в России. Гораздо важнее найти альтернативу ему. Здесь можно выделить несколько вариантов:

Леонардо ДайВинчик. Известный бот Вконтакте, который пользуется огромной популярностью. VK Знакомства. Удобный аналог Тиндер в России. Еще один сервис от Вконтакте с удобным функционалом, стремительно набирающий пользователей. Мамба. С тех пор, как приложение скопировало многие функции Tinder, оно вполне подходит в качестве замены. Teamo. Традиционно, этот сервис больше ориентирован на тех, кто стремится к серьезным отношениям, но это не является правилом.

Таким образом, всегда есть выбор – использовать обход блокировки Тиндер или загрузить аналоги.