Sanal numaraya neden SMS gelmiyor?

Satın alınan sanal numaraya SMS alamadığınız durumlar olabilir. Bu, olumsuz bir yorum bırakmak istemenize neden olacak sinir bozucu bir durum yaratabilir. Ama durun! Bu tür durumların hoş olmadığını tamamen anlıyoruz. Ancak, bunlar çözülebilir!

Nedenleri neler olabilir?

Beklenen mesajın gelmemesinin çok fazla nedeni yok. Bunları ele alalım:

1. Numaraların kalitesi

Temel nedenlerden biri, numaraların sağlayıcılar tarafından sıkça yeniden satılmasıdır. Sık yeniden satış, bir numaranın kalitesini önemli ölçüde düşürebilir ve SMS iletim sorunlarına yol açabilir. Bu gibi durumlarda, "Aktif Numaralar" bölümündeki "İptal" düğmesine tıklamanız yeterlidir. Fonlar hesabınıza iade edilecek ve yeni bir numara satın alabileceksiniz. Hangi ülkeyi seçeceğinizden emin değilseniz, en iyi SMS iletim oranlarına sahip ülkeler hakkında bilgi almak için destek sohbetimizle iletişime geçmekten çekinmeyin.

2. Hizmet Engelleme

Bazı çevrimiçi platformlar sanal numaraları tanımayı ve bunlara SMS gönderimini engellemeyi öğrendi. Bu, dolandırıcılığı ve toplu kayıtları önlemek için yapılır.

3. Teknik zorluklar

Değiştirilmiş coğrafi konuma sahip genel sanal ağları kullanmak veya hiç kullanmamak, SMS iletiminin engellenmesine neden olabilir. Hizmetler bu tür kayıt girişimlerini şüpheli olarak değerlendirebilir.

4. Yanlış ayarlar

Yanlış proxy ayarları veya sanal numaranın ülkesiyle eşleşmeyen IP adreslerinin kullanılması SMS iletim sorunlarına neden olabilir.

5. Hizmet kurallarının ihlali

Hizmetin kullanım şartlarını ihlal ederseniz veya şüpheli faaliyetlerde bulunursanız, hesabınız engellenebilir.

Sorunu nasıl çözebiliriz

TIGER SMS, sorunu çözmek için birkaç öneri sunuyor:

1. Yeni başlayanlar için:

• Kayıt için mobil cihaz kullanmayı deneyin.

• Tarayıcıda "gizli" modu kullanın.

• Başka bir numara veya ülke deneyin. Kullanılmayan mesajlar için para (müşteri SMS almadı) otomatik olarak bakiyeye iade edilir.

2. Deneyimli kullanıcılar için:

• Kayıt için kullanıcı ajanları ve cihaz verilerinin emülasyonunu kullanın.

• İstenen hizmete karşılık gelen kullanıcı ajanı sahteciliği ile özel mobil veya konut ağları kullanın.

• Anonim ve güvenli tarayıcılar ve benzer araçlar aracılığıyla toplu kayıttan kaçının.

• Her bağlantıyı yapılandırmak için özel web tarayıcıları kullanın.

2FA Sorunlarıyla Karşılaşırsanız Ne Yapmalısınız

SMS aldıysanız ancak hesabınız hala engellenmiş durumdaysa (iki faktörlü kimlik doğrulama durumları dahil), lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. Talebinizi gönderirken lütfen aşağıdaki bilgileri sağlayın:

• Telefon numarası.

• Doğrulama kodu (ilk kod önemlidir).

• Kodun girildiği tarih ve saat.

• Hizmetten gelen hata mesajı veya bildirim.

TIGER SMS'in yalnızca teslim edilen SMS'ler için ücret aldığını belirtmek önemlidir. SMS almadıysanız veya hesabınız engellendiyse, sorunun ayrıntılı bir açıklaması ve gerekli kanıtlarla destek ekibimizle iletişime geçin.

Web sitemizden veya Telegram destek sohbeti @tigers_sms üzerinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin! Memnuniyetiniz bizim önceliğimizdir!