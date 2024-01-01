2024 Yılında Discord Kaydı için Sanal Numara

Discord, başlangıçta oyuncular için tasarlanmış bir sosyal etkileşim uygulamasıdır. Kullanıcıların metin ve ses kanalları aracılığıyla iletişim kurmasına ve botlarla etkileşime geçmesine olanak tanır. Eğer bir oyun meraklısıysanız, Discord gibi uluslararası hizmetlere erişim konusunda zorluklar yaşamış olabilirsiniz. Bir hesap oluşturmak için bir telefon numarası gereklidir ve başka bir ülkeden alınmış sanal bir numara kullanmak bu sorunu çözebilir. Kişisel numaranızı kullanmadan Discord'a nasıl kaydolacağınızı inceleyelim.

Discord Kaydı için Neden Sanal Numara Kullanmalı?

Bazı uygulamalar, doğrulama için kabul ettikleri numaralar konusunda sınırlamalara sahiptir, bu da doğrulama kodu içeren SMS’i almayı zorlaştırır. Çözüm, başka bir ülkeden alınan bir numara kullanmaktır ve bu, TIGER SMS gibi bir sanal numara platformu aracılığıyla yapılabilir.

TIGER SMS Platformunun Avantajları

Başarısız SMS Denemeleri için Ücret Yok

TIGER SMS, yalnızca Discord kaydı için değil, diğer sosyal uygulamalar için de uygundur. Sadece başarıyla alınan mesajlar için ödeme yaparsınız. Doğrulama kodu iletilmezse platform, ödemenizin tamamını iade eder. Gizlilik Koruması

TIGER SMS, tam anonimlik sağlar. Platforma kaydolmak ve bir sanal numara almak için telefon numaranız veya belgeleriniz gibi kişisel bilgileri sağlamanız gerekmez. Tüm işlemler e-posta yoluyla yapılır ve yüksek düzeyde gizlilik sağlanır. Küresel Numara Kullanılabilirliği

Platform, çeşitli ülkelerden 100.000’den fazla numara sunar ve doğrulama kodu içeren SMS’i, bulunduğunuz yerden bağımsız olarak almanıza olanak tanır. Ayrıca, farklı bölgelerden kullanıcılar için birden fazla ödeme yöntemi desteklenir.

TIGER SMS Kullanarak Discord Hesabı Nasıl Oluşturulur?

Adım 1: TIGER SMS’e Kayıt Olun ve Giriş Yapın

Öncelikle, TIGER SMS web sitesini ziyaret edin. Sağ üst köşeden tercih ettiğiniz dili seçin. "Kaydol" seçeneğine tıklayın ve sadece bir kullanıcı adı ve e-posta adresi girerek formu doldurun. Gerçek bir telefon numarası gerekli değildir.

Adım 2: Bakiyenizi Yükleyin ve Geçici Bir Numara Satın Alın

Kaydolduktan sonra, hesap kontrol panelinize erişin. Buradan bakiyenizi yükleyebilir ve bir numara satın alabilirsiniz. "Bakiye Yükle" butonuna tıklayın ve tercih ettiğiniz ödeme yöntemini seçin. Discord kaydı için sanal numaralar sadece 1 ruble’den başlar. Eğer SMS ulaşmazsa paranız iade edilir.

Adım 3: Discord için Numara Satın Alın

Kontrol panelinizdeki arama çubuğunu kullanarak “Discord” yazın ve istediğiniz ülkeyi seçin. Devam etmek için "Satın Al" butonuna tıklayın.

Adım 4: Discord’a Kaydolun

Artık Discord’a kaydolmaya hazırsınız. Discord web sitesine gidin ve satın aldığınız sanal numarayı girin. TIGER SMS kontrol paneline dönün, "SMS Al" butonuna tıklayın ve birkaç saniye içinde doğrulama kodu görünecektir. Kodu kopyalayın, Discord’a yapıştırın ve kayıt adımlarını tamamlayın—hesabınız hazır!

Sonuç

Discord gibi uluslararası uygulamalara kaydolmak için genellikle başka bir ülkeden alınmış bir numara gerekir. TIGER SMS’in sağladığı sanal numaralar, bu sınırlamayı kolayca aşmanızı sağlar. Bu yöntem, kişisel bilgilerinizi veya gerçek telefon numaranızı kullanmadan hesap oluşturmanıza olanak tanır ve güvenlik ile kullanım kolaylığı sunar. Artık kişisel telefon numaranızı bağlamadan Discord’a nasıl kaydolacağınızı biliyorsunuz!