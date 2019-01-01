WhatsApp’ta Telefon Numarası Olmadan SMS Aktivasyonu

WhatsApp, dünyadaki en büyük mesajlaşma uygulamalarından biri ve kişisel ve ticari kullanım için uygun bir platformdur. WhatsApp’a sadece bir telefon numarası ile kaydolmak mümkündür. Peki, biri kişisel bir telefon numarası olmadan WhatsApp hesabı oluşturmak isterse ne yapmalı? Birden fazla WhatsApp hesabı almak isterse? Bir çözüm var!

WhatsApp için Numara Nereden Alınır

Kullanıcı, telefon numarasıyla kayıt gerektiren hizmetler için bir alternatif kullanma fırsatına sahiptir. Bu alternatif, geçici sanal numaralardır. Bu numaralar, geçici kullanım için sağlanan telefon numaralarıdır. Kiralama süresi 20 dakikadır. Bunları platformumuzdan, TIGER SMS’den alabilirsiniz.

Bizim Hakkımızda

Biz, TIGER SMS, geçici numara pazarında en iyi sağlayıcılardan biriyiz. Numaraları düzenli olarak kontrol ediyor ve hizmet kalitesini artırıyoruz. Zor durumlarda, destek ekibimiz müşteri sorunlarını çözmeye yardımcı olmaktadır.

WhatsApp için Nasıl Numara Alınır

1) Kayıt Aşaması. Öncelikle, TIGER SMS’de kendinizi kaydedin. Kişisel bilgilerinizi kullanmanız gerekmez. E-posta adresinizi belirtin veya sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapın.

2) Yükleme Aşaması. Hesabınızı elektronik cüzdanlar, banka kartları ve kripto paralar kullanarak yükleyin. Minimum yükleme miktarına dikkat edin.

3) Numara Satın Alma Aşaması. 'Numara Al' sekmesinde bir telefon numarası seçebilirsiniz. Sol sütunda hizmeti, sağ sütunda ise operatörün ülkesini belirtmelisiniz. Satın alınan numara 'Aktif Telefonlar' bölümünde görünecektir. Burada ayrıca WhatsApp için tek kullanım şifresini de görebilirsiniz.

4) Tamamlanma Aşaması. WhatsApp’a kaydolmaya başlayın, geçici numarayı girin. Tek kullanım şifresini girin ve kaydı tamamlayın.

Şimdilik bu kadar! Süreç kolay ve basit. Bu fırsatı değerlendirin ve birkaç tıklamayla birden fazla WhatsApp hesabı oluşturun.

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