SMB128 128-Port SIM Bank by ChinaSkyline: SMS Alarak Para Kazanın

Genel Bakış

SMB128 SIM Bank, SIM kart yönetimini devrim niteliğinde değiştirerek 128 SIM karta kadar verimli destek sağlar ve dahili SIM özellikleri olmayan GoIP cihazlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu gelişmiş çözüm, SIM depolamayı merkezileştirerek hizmet kesintisi olmadan kolay değişim imkanı sunar. Akıllı tahsis algoritmaları, SIM kartları GoIP kanallarına dinamik olarak atayarak konumdan bağımsız olarak sorunsuz çalışmayı garanti eder. Dahili güvenlik önlemleri, SIM kartlarının engellenmesini önlerken, otomatik yedekleme tahsisi kanal performansını en üst düzeye çıkarır.

Teknik Özellikler

-SIM port sayısı: 128

-İşlemci: ARM11, 700 MHz

-RAM: 128 MB

-Dahili depolama: 8 MB

-Güç girişi: DC 12V/2A

-Maksimum güç tüketimi: 15 watt

-Boyutlar: 29.2 × 22.5 × 5.5 cm

-Ağırlık: 1.34 kg

Çalışma Koşulları

-Nem: %10 - %90 (yoğuşma olmadan)

-Sıcaklık: 0 - 45°C

Temel Özellikler

128 SIM karta kadar destekleyerek her birinin bağımsız çalışmasını sağlar ve kesinti olmadan anında değişim imkanı sunar.

10.000’den fazla SIM kartı verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış ücretsiz bir SIM sunucuya sahiptir.

Fonksiyonelliği ve güvenliği artırmak için çevrimiçi donanım yazılımı güncellemeleri sunar.

Gelişmiş anti-blokaj teknolojisi, sürekli ve kesintisiz SIM kart işlevselliğini garanti eder.

Dinamik IP adres yönetimi için dahili DDNS hizmeti mevcuttur.

Uzaktan kontrol sistemi, fiziksel müdahaleye gerek kalmadan SIM yönetimini kolaylaştırır.

Kesintisiz hizmet için manuel SIM değişimi veya yeniden şarj gerektirmez.

Stabilite ve esneklik için Linux tabanlı işletim sistemine sahiptir.





SMB128 SIM Bank’ın Kullanım Alanları

Bu çözüm, büyük ölçekli SIM kart yönetimi, uzaktan operasyonlar ve kesintisiz bağlantı gerektiren kuruluşlar için idealdir.

Toplu SMS Çözümleri

API ile SMS hizmetlerine bağlanan işletmeler, pazarlama ajansları ve geniş ölçekli mesajlaşma kampanyaları, promosyon SMS’leri ve gerçek zamanlı bildirimleri yöneten sağlayıcılar için uygundur.

API ile Sanal Numara Hizmeti

API aracılığıyla sanal numara hizmetlerini destekleyerek güvenli ve güvenilir iletişim sağlar.

SMS Online Alın ve SIM Kartlarınızı Gelire Dönüştürün

SMB128 ile SMS mesajlarını çevrimiçi alabilir ve yüksek hacimli SMS trafiğinden gelir elde edebilirsiniz. SMS altyapınızı kullanarak para kazanmak isteyenler için mükemmel bir araçtır.

VoIP Sistemi Entegrasyonu

VoIP sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve SIM tabanlı internet sesli iletişimini mümkün kılar.

Trafik Dağıtımı ve Ağ Dayanıklılığı

Sürekli bağlantıyı sağlamak ve ağ hatalarını önlemek için çoklu SIM’ler arasında trafiği optimize eder.

Uzaktan SIM Kontrolü ve Kurumsal İletişim

İşletmelere SIM kartlar üzerinde tam uzaktan kontrol imkanı sunar, iç mesajlaşma, çalışan bildirimleri ve müşteri etkileşimleri için idealdir.

IoT ve Veri İletimi

IoT uygulamaları, telemetri ve uzaktan izleme işlemlerini destekleyerek güvenli ve verimli veri iletimi sağlar.

TIGER SMS ile Gelir Elde Edin

SMB128 SIM Bank’ı TIGER SMS ile entegre ederek SMS başına ödeme alabilir ve yeni gelir akışları oluşturabilirsiniz. TIGER SMS, müşteri tabanı ve kullanıma hazır API sunarak, çevrimiçi SMS mesajlarını almanıza ve para kazanmanıza olanak tanır.

TIGER SMS ile Ortaklığın Avantajları

Hızlı Yanıt Süresi: Talepler 24 saat içinde işleme alınır.

Özel Koşullar: İş gereksinimlerinize göre uyarlanmış iş anlaşmaları.

Hızlı API Kurulumu: Bir hafta içinde sorunsuz entegrasyon.

Geniş Müşteri Ağı: Hemen erişilebilen geniş bir müşteri tabanı.

Şeffaf Ödeme Sistemi: Başarıyla alınan her SMS için kazanç sağlanır.





TIGER SMS ile SIM kartlarınızı gelir kaynağına dönüştürebilir, SMS’leri çevrimiçi alabilir ve SMS alarak para kazanabilirsiniz – mobil iletişim sektöründe gelir elde etmek için mükemmel bir fırsat.