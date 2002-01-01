WeChatte TIGER SMS ile kayıt olun

Çin'deki iş ortaklarınız veya arkadaşlarınızla bağlantıda kalmak ister misiniz? TIGER SMS, WeChat'e kayıt olmak için size sorunsuz bir şekilde yardımcı olacaktır.

WeChat, Tencent IT şirketi tarafından geliştirilen Çinli bir mesajlaşma platformudur. Burada sadece metin, sesli ve videolu mesajlar değil, aynı zamanda finansal işlemler, seyahat rezervasyonları ve çevrimiçi alışveriş de yapabilirsiniz. WeChat ayrıca profil fotoğrafı paylaşımı, kişi alışverişi ve çeşitli görevler için mini uygulamalar oluşturma gibi sosyal ağ özelliklerine de sahiptir.

Adım 1: TIGER SMS sitesine kayıt olun

TIGER SMS sitesine kaydolun ve hesabınızı doldurun. TIGER SMS, çeşitli mesajlaşma uygulamalarına ve hizmetlere kayıt olmak için ücretsiz ve ücretli geçici sanal numaralar sağlayan bir hizmettir.

Adım 2: Sanal numara alın

TIGER SMS sitesinden istediğiniz ülkeyi ve WeChat platformunu seçin ve hesabınızı doldurun. Kişisel hesabınızda anında SMS kaydı için bir sanal numara görünecektir.

Adım 3: WeChat hesabı oluşturma

WeChat'i indirin ve aldığınız geçici sanal numarayı kullanarak kayıt işlemine başlayın.

Adım 4: Kimliğinizi doğrulayın

Kullanıcı sözleşmesini kabul edin ve WeChat'teki captcha'yı doldurun. Kimliğinizin doğrulanması için gereken doğrulama kodu, TIGER SMS'ten gelecektir.

Hepsi çok kolay ve basit! TIGER SMS'i bugün deneyin ve WeChat'te arkadaşlarınız ve iş ortaklarınızla iletişim kurun!