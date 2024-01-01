Steamde 2024 Yılında Kişisel Telefon Numarası Olmadan Hesap Kaydı

Hesap kaydı zorlu bir görev gibi görünebilir, ancak endişelenmeyin! Kişisel iletişim bilgilerinizi açıklamadan bu oyun platformunun tüm avantajlarına erişmenizi sağlayacak bir yöntem mevcut.

Sanal Numaralar Nedir?

Sanal numaralar, kayıt, bonus alma veya çevrimiçi anonimlik gibi belirli amaçlar için oluşturulan geçici iletişim bilgileridir. SIM kart satın alma veya özel cihazlar kullanma gereksinimini ortadan kaldırarak, yalnızca internet üzerinden özel yazılım aracılığıyla çalışırlar.

İşte nasıl çalıştığı:

TIGER SMS hizmetinden belirli bir süre için, genellikle 20 dakika, sanal bir numara satın alırsınız. Bu süre zarfında doğrulama SMS'ini almanız gerekir; aksi takdirde paranız iade edilir.

Sanal Numaraların Avantajları İlk olarak, kişisel bilgilerinizi koruyarak tam anonimlik ve spam koruması sağlarlar. Ayrıca, yeni oyun maceralarına uygun olarak birkaç doğrulanmış hesap oluşturmanıza olanak tanır. Üstelik, sanal bir numara ile Steam'de yabancı hesaplar açabilir ve Dota 2 gibi oyunlarda dereceli modlara erişim sağlayarak hesabınızı olası ihlallerden koruyabilirsiniz.

Kişisel Numara Olmadan Steam Hesabı Oluşturma Adımları İster Steam istemcisini, ister web sitesini kullanın, hesap oluşturma basit bir süreçtir. İşte adım adım kılavuz:

1. TIGER SMS web sitesine gidin, giriş yapın veya kayıt olun.

2. Mevcut ödeme yöntemleriyle bakiyenizi doldurun.

3. Steam hizmetini ve ülkeyi seçin.

4. Steam web sitesine gidin ve "Hesap Oluştur" butonuna tıklayın.

5. E-posta adresinizi ve ikamet ettiğiniz ülkeyi girin, ardından onay bağlantısına tıklayarak e-posta adresinizi doğrulayın.

6. Kullanıcı adı ve şifre seçin.

7. "Hesap Bilgileri" bölümüne gidin ve iletişim bilgileri bölümünde "Numara Ekle"ye tıklayın.

8. Sanal numarayı girin ve doğrulama kodu içeren SMS'i bekleyin.

9. Kodu girin ve işte bu kadar! Steam hesabınız kullanıma hazır.

Kayıt sırasında sorunlarla mı karşılaştınız?

Endişelenmeyin. E-posta adresinizin doğru girildiğinden emin olun, spam klasörünü doğrulama e-postası için kontrol edin ve internet bağlantınızı kontrol ederek bağlantı sorunlarını giderin. Tarayıcı önbelleğini temizlemek veya cihazınızı yeniden başlatmak da yaygın sorunları çözebilir.

Kişisel telefon numaranızı açıklamadan Steam hesabı oluşturmayı bu yöntemle deneyin. Gizliliğinizi riske atmadan oyun özgürlüğünün tadını çıkarın!