Geçici sanal bir numara kullanarak Vibere kayıt olma

Viber, çeşitli platformlarda mesajlaşma ve arama yapma konusunda bilinen bir iletişim uygulamasıdır. Yeni bir Viber hesabı oluşturmanız gerektiğinde gerçek bir mobil numara kullanımı rahatsız edici olabilir. Geçici bir sanal numara almak için TIGER SMS servisini kullanabilirsiniz.

Viber için TIGER SMS kullanmanın avantajları

• Gizlilik: TIGER SMS ile gerçek telefon numaranızı açıklamadan Viber'e kayıt olabilirsiniz.

• Geçici kullanım kolaylığı: TIGER SMS sanal numaralar geçicidir, bu da Viber uygulamasında tek seferlik kayıt için idealdir.

• Kullanım kolaylığı: TIGER SMS ile Viber'e kayıt için numara almak ve kullanmak kolay ve sezgisel bir süreçtir.

• Güvenlik: Kişisel doğrulama kodunuz profilinize gönderilir, kayıt işleminde anonimlik ve güvenlik sağlar.

Talimat:

1. TIGER SMS'e kayıt olun: Resmi web sitesini ziyaret edin ve kaydınızı tamamlayın.

2. Bakiye yükleme: Kişisel hesabınıza girip sanal numara satın almak için bakiye yükleyin.

3. Numara seçimi: "Satın alınacak miktar" bölümünde istediğiniz servisi ve ülkeyi seçin.

4. Viber'e yükleme ve kayıt: Viber'i indirin, kayıt için geçici sanal numarayı kullanın.

5. Kodla doğrulama: Kişisel hesabınızdan doğrulama kodu içeren SMS'i alın.

6. Kayıt tamamlama: Aldığınız kodu Viber uygulamasına girerek kayıt işlemini tamamlayın.

Gerçek bir telefon numarası kullanmadan Viber'e başarılı bir şekilde kaydolmak için bu adımları izleyin.