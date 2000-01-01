WinZO oyunu için sanal numarayla kayıt olun

WinZO, Hindistan'ın önde gelen oyun ve etkileşimli eğlence platformu olarak, geliştiricilere geleneksel uygulama içi satın almalar yerine mikro işlemlerle daha karlı bir yol sunan yenilikçi bir gelir modeli ile kendini ayırt eder. Bu çığır açıcı strateji, ortak geliştiriciler için Google Play ve Apple Store gibi ana akım uygulama mağazalarından elde edilen gelirleri aşan dikkate değer bir artışa yol açmıştır. Oyun dünyasının "Netflix'i" olma hedefiyle, WinZO, kullanıcıların arkadaşlarıyla oyun deneyimini yaşayabilecekleri bütünsel bir platform sunar. Hem yerel hem de uluslararası stüdyolarla iş birliği yaparak, WinZO, kullanıcılarına zengin bir oyun yelpazesi sunarak oyun deneyimini zenginleştirir. İngilizce dahil olmak üzere on iki dilde mevcut olan WinZO, 2024 yılı itibarıyla 75 milyonluk etkileyici bir kullanıcı tabanına sahiptir.

Güvenli ve güvenilir bir oyun ortamını garanti etmek için, WinZO, uygulaması içinde 5 farklı modda 70 oyunluk bir seçki sunar, böylece geniş bir kullanıcı yelpazesini hedefler. 2024 için hırslı hedefler belirleyen şirket, kullanıcı tabanını on katına çıkarmayı, üst düzey içerik sağlamayı ve çeşitli iş birliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Android ve iOS kullanıcılarına erişilebilir olan WinZO uygulaması, Android kullanıcıları tarafından platformun web sitesinden, iOS kullanıcıları ise doğrudan Apple Store'dan edinilebilir.

Kayıt sırasında kişisel telefon numaralarını paylaşmak istemeyen kullanıcılar için, WinZO, sanal numaralar aracılığıyla alternatif bir yol sunar. Bu sanal numaralar, Hindistan dahil olmak üzere 180'den fazla ülkede erişilebilir ve kullanıcıların kişisel bilgilerini ifşa etmeden SMS doğrulama kodları almasını sağlar. Bu kapsayıcı yaklaşım, WinZO'nun dünya genelindeki oyunculara erişimini genişleterek gerçekten küresel bir oyun platformu haline gelmesini sağlar.

WinZO kaydı için Hindistan sanal numarası edinmek basit bir süreçtir.

1. TIGER SMS web sitesine gidin ve kaydolun

2. Gereken miktarı bakiyenize yükleyin

3. Winzogame servisini ve ülkeyi seçin