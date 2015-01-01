Naver sanal bir numara kullanarak kaydolun!

Naver adlı popüler Güney Kore portalına kaydolmak istiyor musunuz, ancak Kore telefon numaranız yok mu? Artık bir çözüm var!

TIGER SMS'ten geçici sanal bir numara kullanarak Naver'a kolayca kaydolabilir ve internet üzerinde gizliliğinizi koruyabilirsiniz. Bu, internet üzerinde gizliliğinizi değer veriyorsanız uygun bir seçenektir.

TIGER SMS ile şunları elde edersiniz:

• Gerçek bir numara olmadan kayıt sınırlamalarını aşabilme imkanı

• Kayıt sırasında tam anonimlik ve gizlilik

• Farklı ülkeler için sanal numara erişimi

Nasıl kayıt olunur?

1. https://www.naver.com sitesini ziyaret edin. Sayfanın sağında "NAVER 로그인" metinli yeşil bir pencere bulacaksınız. Tarayıcınız çeviri desteği sağlamıyorsa üzerine tıklayın.

2. Sizi kayıt sayfasına yönlendirecektir, burada İngilizce dil seçeneği bulunmaktadır. "Sign Up" butonuna tıklayın ve tüm onay kutularını işaretleyin.

3. Benzersiz bir kullanıcı adı oluşturun, e-postanızı girin ve gerekli bilgileri sağlayın. Telefon numarası sorusuna geldiğinizde durun. Maalesef, uygulama bazı ülkelerde mevcut değil, bu yüzden sanal bir numara kiralamak en iyi çözüm olacaktır.

4. TIGER SMS gibi uygun bir hizmet seçin. Platforma kaydolun, bakiyenizi yükleyin ve Kore numarası alın. Bu en iyi seçenek olacaktır.

5. Naver'a geri dönün ve size sağlanan numarayı girin. Bu numaraya bir kod içeren SMS gönderilecektir, kaydı tamamlamak için bu kodu girmeniz gerekecek.

6. Hazır! Artık üstün ve yenilikçi Kore hizmetinin tüm özelliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.

TIGER SMS'ten geçici sanal bir numara kullanarak Naver'da anonim bir şekilde kaydolabilirsiniz, gerçek bir telefon numarası doğrulaması gereksinimini atlayabilirsiniz. İnternet gizliliğinizi önemseyenler için bu kullanışlı bir çözümdür. Naver'a katılmak için bu fırsatı kaçırmayın, anonimliğinizi koruyun!