Quectel M35: İletişimin Yeni Neslinde Sorunsuz Bağlantının Anahtarı

Akıllı telefon çağında, çift ve üçlü SIM yuvaları norm haline gelirken, yeni bir soru ortaya çıkıyor: 64 SIM kartın eşzamanlı çalışmasını gerektirdiğinizde ne yaparsınız?

Quectel M35'i tanıtıyoruz: Yeni nesil GSM modem, yeni olanaklar sunuyor.

Neden bu kadar çok SIM kart?

Bol miktarda SIM kart kullanımı, SMS aktivasyon hizmetleri aracılığıyla gelir akışlarını artırma arzusundan kaynaklanır. Eğer TIGER SMS ortaklık programı üzerinden SMS gelirleştirme yoluna giderseniz, Quectel M35 modem sizin sadık yoldaşınız olur. Bu modemi bir GOIP geçidi ile entegre ederek, her biri SMS mesajları toplayan bir SIM kart ağı oluşturabilirsiniz. Bu sistemin parlaklığı, SIM kart sayısını artırdıkça potansiyel kazancınızın orantılı olarak artmasıdır.

Özellikler ve Faydalar:

1. Dört frekans bandında GSM/GPRS ağları ile uyumluluk:

GSM850MHz: Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Afrika'nın bazı bölgeleri

EGSM900MHz: Avrupa, Asya, Orta Doğu, Afrika

DCS1800MHz: Avrupa, Asya, Avustralya

PCS1900MHz: Kuzey ve Güney Amerika

2. Hızlı ve güvenilir veri iletimi şu teknolojilerle sağlanır:

GPRS çoklu slot sınıfı 12(10): Bu teknoloji, birden fazla GPRS zaman diliminin eşzamanlı kullanımına izin vererek, veri iletim kanallarının kapasitesini artırır.

Çeşitli GPRS kodlama şemaları: Modem, mevcut ağ koşullarına dayalı olarak veri iletim verimliliğini artıran bir dizi GPRS kodlama şeması ile uyumludur.

3. Güvenilirlik ve dayanıklılık örneği:

Yüksek kaliteli bileşenler: Modem, önde gelen küresel üreticilerin yüksek teknoloji bileşenleri kullanılarak üretilmiştir.

Sıkı testler: Modem, çeşitli koşullarda işlevselliğini garanti eden çok aşamalı testlerden geçer.

Aşırı gerilim koruması: Modem, dalgalı güç şebekelerinde bile kararlı çalışmasını sağlayan yerleşik aşırı gerilim korumasına sahiptir.

Geniş çalışma sıcaklığı aralığı: Quectel M35, -40°C'nin dondurucu soğuğundan +85°C'nin kavurucu sıcaklığına kadar aşırı sıcaklıklarda bile çalışır.

4. Yenilikçi enerji tasarrufu özellikleriyle tasarlandı:

Uzun çalışma süresi: Tek bir pil şarjında daha uzun süre çalışabilir.

Azaltılmış ısı dağılımı: Daha az ısı üretir ve bu da ömrünü uzatır.

5. Küçük form faktörü, çeşitli arayüzlerle uyumludur:

Kolay kurulum: Her yere kolayca sığar.

Optimize edilmiş enerji verimliliği: Enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır ve cihazınızın çalışma ömrünü uzatır.

Hafif: Modem, cihazınıza ek ağırlık katmaz.

6. Quectel M35 sadece bir modem değil, aynı zamanda dijital bir bukalemun:

Birçok dili konuşur: TCP/UDP, FTP ve PPP protokolleri.

Görev Çokluğu: Veri aktarması, uzaktan bir cihazı izlemesi, çok çeşitli görevleri yapabilir.

Ağ Uyumu: Güvenlik duvarları ve yönlendiricilerle çalışabilir, dijital dünyada kılık değiştirme ustasıdır.

Teknolojiye Yatkınlık: Kurulumu ve yönetimi kolaydır.

7. Güvenilirlik, ATM'ler, otomatlar, ödeme terminalleri ve diğer finansal cihazlar için idealdir:

Güvenlik: İşlem verilerini hırsızlık ve yetkisiz erişime karşı korur.

Güvenilirlik: 7/24 kesintisiz çalışma sağlar.

Kullanım kolaylığı: Kolayca yapılandırılabilir ve yönetilebilir.

Quectel M35 modem, sadece bir cihaz değil, aynı zamanda yeni olanakların ve karların anahtarıdır. TIGER SMS ortaklık programı ile, kullanılmayan SIM kartlarınızdan pasif gelir elde edebilirsiniz. Ortaklarımız aylık 1000 dolardan fazla kazanabilir.

Küçük miktarlar bile istikrarlı bir gelir akışına dönüşebilir. Kullanılan SIM kartların miktarı arttıkça, sosyal medya hesap kaydı potansiyeli artar ve bu da kazancınızı artırır. Gerekli bileşenler: SIM kartlar. Adanmış ekipman: SIM bankası, GOIP veya GSM modem. Güvenilir internet bağlantısı olan bir bilgisayar veya dizüstü bilgisayar.

Quectel M35 Satın Alma İpuçları:

Quectel M35'in 64 portlu versiyonunun fiyatı 400 ile 600 USD arasında değişmektedir. AliExpress, Alibaba ve Made-in-China gibi platformlarda bulunabilir.

Bu platformları neden seçmelisiniz?

Geniş çeşitlilik: Bu platformlar, çeşitli satıcılardan geniş bir Quectel M35 versiyonu yelpazesi sunar.

Rekabetçi fiyatlandırma: En uygun teklifi bulmak için farklı platformlardaki fiyatları karşılaştırın.

Kolaylık: Quectel M35'i çevrimiçi sipariş etmek, kapıya teslimatla sorunsuz bir deneyim sunar.

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