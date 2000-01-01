Telegramda Engeli Nasıl Kaldırabilirsiniz

Eğer Telegram hesabınız engellendi ise, yeni kişilere mesaj gönderemeyecek ancak rehberinizdeki kullanıcılarla iletişime geçebileceksiniz. Engellemenin sebepleri çeşitli olabilir.

Spam Nedeniyle Engel

Telegram, kullanıcıların şikayetlerine tepki gösterir ve istenmeyen mesajları yayan hesapları engeller. Bu, alıcıyla aktif bir yazışmanız olsun olmasın gerçekleşebilir. Bu nedenle iletişimde dikkatli olmak ve mesajları zorlamamak önemlidir.

Yeni Kişilere Mesaj Gönderiminden Kaynaklı Engel

Eğer sık sık yeni sohbetler açıyor veya yeni kullanıcılara çok fazla mesaj gönderiyorsanız, hesabınız engellenebilir. Örneğin, 3 dakika içinde 14'ten fazla yeni sohbet oluşturmak hesabınızın engellenmesine yol açabilir. Mesajlar arasında makul aralıkların korunması önerilir, örneğin 3 dakikada bir kezden sık daha az sıklıkta mesaj göndermek.

Engellemeyi Önleme

Telegram'da engellemeyi önlemek için kullanıcılara spam göndermemek ve sadece müşterilerinizin ilgisini çekebilecek içerikler göndermek önemlidir. Mesajları kişiselleştirerek onları spam olarak işaretlenme olasılığını azaltabilirsiniz. Ayrıca telefon numarasına göre mesaj gönderme sıklığına ilişkin önerileri dikkate almak da önemlidir.

Hesabınız Engelendiğinde Ne Yapmalısınız

Eğer hesabınız engellendi ise @SpamBot'a başvurabilirsiniz. Moderatörler başvurunuzu inceleyecek ve engelleme nedenleri hakkında bilgi verecektir. Eğer engelleme yanlışlıkla yapılmışsa hesabınızı açabilirler. Doğru bir nedenle engellendi ise belirtilen süreyi beklemeniz gerekecek ve ardından hesabınıza erişim sağlayabilirsiniz.

Yukarıdakilerden hiçbiri işe yaramazsa, geçici sanal numaraları düşünmenizi tavsiye ederiz.

TIGER SMS'in geçici sanal numaraları, fazladan çaba harcamadan yeni bir Telegram hesabı oluşturmanıza yardımcı olabilir. Sanal numaralar belirli bir kişiye bağlı olmadığı için gizliliğiniz için endişelenmenize gerek yok.

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1. TIGER SMS web sitesine gidin ve yeni bir hesap oluşturun veya mevcut bir hesaba giriş yapın.

2. Hesabınızın bakiyesini yükleyin.

3. Telegram hizmetini ve ülkeyi seçin.