Bing e TIGER SMS ile nasıl kaydolunur ve arama avantajı elde edilir

Bing'in arama sonuçlarındaki sıralamanızı nasıl iyileştirebileceğinizi hiç düşündünüz mü? Ya da işiniz için bir hesap oluşturmak istiyorsunuz ama gerçek telefon numaralarının kullanımına yönelik kısıtlamalar nedeniyle hesap oluşturma sorunu ile karşılaştınız mı? Eğer öyleyse, bu makale sizin için! TIGER SMS yardımıyla Bing'e nasıl kolayca kaydolabileceğinizi ve aramada avantaj elde edebileceğinizi anlatacağız.

Bing'de kayıt olmanın önemi nedir?

Bing, Google'dan sonra dünyanın en popüler ikinci arama motorudur. Pazar payı Google'dan daha düşük olmasına rağmen, Bing hala her gün milyonlarca kullanıcıyı kendine çekmektedir. Ayrıca, Bing sonuçları genellikle Microsoft Edge ve şirketin diğer ürünlerinin arama sonuçlarında görüntülenir, bu da izleyici kitlesini artırır.

Bing'de bir hesap, arama sonuçlarında işletmenizle ilgili görüntülenen bilgileri kontrol etmenizi sağlar. Kullanıcıların sizi bulmasına ve markanızla etkileşimde bulunmasına yardımcı olmak için fotoğraflar, açıklamalar, çalışma saatleri ve diğer önemli verileri ekleyebilirsiniz. Ayrıca, Bing'de kayıt olmak, özellikle yerel aramalar için arama sonuçlarındaki sıralamanızı iyileştirebilir.

TIGER SMS kayıt işlemine nasıl yardımcı olabilir?

Arama motorunda bir profil oluşturmak için telefon numaranızı doğrulamanız gerekir. Bu, ABD veya Kanada dışında iseniz sorun olabilir, çünkü Bing diğer ülkelerden gelen numaraların kullanımını kısıtlar. Ayrıca, birçok insan çevrimiçi hizmetlerde kayıt olmak için kişisel telefon numarasını kullanmak istemez.

İşte burada TIGER SMS devreye giriyor. Bu hizmet, Bing dahil olmak üzere çeşitli çevrimiçi hizmetlerde kayıt olmak için geçici sanal telefon numaraları sağlar. İşte nasıl çalışır:

1. TIGER SMS web sitesine gidiyorsunuz, ABD veya Kanada'dan bir telefon numarası seçiyorsunuz ve Microsoft hizmeti.

2. TIGER SMS, Bing'de kaydolmak için kullanabileceğiniz bu numarayı anında sağlar.

3. Kayıttan sonra, bu numaraya bir doğrulama kodu alıyorsunuz ve bu kodu Bing formuna giriyorsunuz.

4. Hepsi bu kadar! Artık işletmenizin arama sonuçlarındaki bilgilerini yönetmek için kullanabileceğiniz tamamen işlevsel bir Bing hesabınız var.

TIGER SMS kullanmanın avantajları

1. Hızlı ve kolay kayıt: Kısa sürede sanal bir telefon numarası alabilir ve kişisel numaranızı kullanmadan Bing'de bir hesap oluşturabilirsiniz.

2. Coğrafi kısıtlamaların aşılması: ABD veya Kanada dışında iseniz, TIGER SMS size izin verilen ülkelerden bir numara almanıza ve Bing'de başarıyla kaydolmanıza olanak tanır.

3. Gizlilik ve güvenlik: Sanal bir numara kullanmak, kişisel bilgilerinizi korur ve istenmeyen çağrıları veya mesajları önler.

4. Birden fazla hesap oluşturma imkanı: Birden fazla işletme veya marka yönetmek için birden fazla hesap oluşturmak üzere farklı sanal numaralar kullanabilirsiniz.

5. Erişilebilirlik: TIGER SMS hizmeti 7/24 mevcuttur ve gerçek zamanlı numaralar sağlar, bu da istediğiniz zaman hızlı ve etkili bir şekilde hesap oluşturmanıza olanak tanır.

TIGER SMS aracılığıyla Bing'e kaydolmak, arama sonuçlarındaki sıralamanızı iyileştirmenin ve işletme bilgilerinizi yönetmenin basit ve etkili bir yoludur. Bu nedenle, arama sıralamanızı iyileştirme ve işletme bilgilerinizi arama sonuçlarında yönetme fırsatını kaçırmayın. Şimdi TIGER SMS web sitesine gidin ve sanal bir telefon numarası ile dakikalar içinde bir hesap oluşturun!