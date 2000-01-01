 Yahoo'da Telefon Numarası Olmadan Nasıl Kayıt Olunur
TR
Giriş yap Kayıt ol
Satın alınacak miktar UPA SMS ile para kazanma Serbest Numaralar Blog Sıkça Sorulan Sorular Geribildirim Ortaklar Kişiler

Genel teklif
Kişisel veri ve çerez politikası
Ödeme politikası
Teslimat politikası
İade politikası
Dönüş politikası
Site Haritası

Blog

Yahoo'da Telefon Numarası Olmadan Nasıl Kayıt Olunur

İçerik

Yahoo Hesabı Kaydı

Yahoo'da Telefon Numarası Olmadan Nasıl Kayıt Olunur

Yahoo, Amerika'da hala çok popüler bir arama motorudur. Bunun şaşırtıcı bir yanı yok, çünkü internette gezinmenin yanı sıra, içinde hayatı çok daha kolaylaştıran birçok araç bulabilirsiniz. Bu makalede, gerçek bir telefon numarası olmadan kolayca nasıl kayıt olunacağını öğreneceğiz.

Yahoo Hesabı Kaydı

1. Sanal numara kiralama hizmeti seçin; iyi bir çözüm, kayıt sırasında ücretsiz numara alabileceğiniz TIGER SMS web sitesidir.

2. Çin, Rusya ve Belarus dışındaki herhangi bir ülkeyi seçin. Daha sonra, o ülkenin numarasını alın.

3. Yahoo sitesinde kaydolmaya başlayın ve "Telefon numarası" alanına daha önce aldığınız numarayı girin. SMS ile bir kod alacaksınız.

4. Kaydı tamamlayın ve sanal numaranıza gönderilen kodu kopyalayın.

Tebrikler, Yahoo'nun çok yönlü hizmetlerinin tüm işlevlerine erişiminiz var! Artık Yahoo'yu kullanabilir ve çevrimiçi güvenliğiniz hakkında endişelenmenize gerek kalmaz.

Aleksey Volkov
Yazar: Aleksey Volkov

LexVolkov rumuzlu, Sibirya'dan deneyimli bir BT gazetecisi olarak, yazılım geliştirme ve ağ güvenliği alanlarında keskin bakış açıları sunmaktadır. Yazıları karmaşık BT kavramlarını pratik uygulamalarla bütünleştirerek onu Rus teknoloji ortamında güvenilir bir ses haline getirmektedir.