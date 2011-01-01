 QQya Sanal Numara ile Nasıl Kayıt Olunur
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QQya Sanal Numara ile Nasıl Kayıt Olunur

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QQ Hesabı Oluşturma Adımları

 

QQya Sanal Numara ile Nasıl Kayıt Olunur

QQ, sosyalleşme, oyun, multimedya içerikleri ve daha fazlası için fırsatlar sunan en popüler Çin sosyal ağ sitelerinden biridir. Ancak, QQ'ya kaydolmak için bir Çin cep telefonu numarasına ihtiyaç vardır, bu da Çin dışındaki kullanıcılar için bir engel olabilir. Bu kılavuz, size bir sanal numara kullanarak QQ'ya nasıl kayıt olacağınızı gösterecektir.

Not: Aynı gün içinde birden fazla kayıt denemesi yapmadığınızdan emin olun. Eğer yaptıysanız, bu talimatları kullanarak tekrar denemek için bir sonraki günü bekleyin.

QQ Hesabı Oluşturma Adımları

    • Resmi QQ web sitesine gidin.

    • Telefonunuzdaki en son sürümü indirmek ve kurmak için QR kodunu tarayın.

    • Uygulamayı açın ve ana ekranın sol tarafında bulunan "Kaydol" düğmesine dokunun.

    • TIGER SMS'in resmi web sitesini ziyaret edin ve bir hesap oluşturun.

    • Bakiyenizi yükleyin.

    • Tencent QQ hizmeti için Avustralya geçici sanal bir numara satın alın.

    • Kayıt penceresine sanal numarayı girin ve kullanıcı sözleşmesini onaylayın.

    • Captcha doğrulamasını geçin.

    • Sanal numaranıza TIGER SMS'ten gönderilen kodu bekleyin.

    • Aldığınız kodu ilgili pencereye girin.

    • QQ hesabınız için bir giriş ve şifre oluşturun.

İşte bu kadar! Bir sanal numara kullanarak QQ hesabını başarıyla oluşturdunuz.

Aleksey Volkov
Yazar: Aleksey Volkov

LexVolkov rumuzlu, Sibirya'dan deneyimli bir BT gazetecisi olarak, yazılım geliştirme ve ağ güvenliği alanlarında keskin bakış açıları sunmaktadır. Yazıları karmaşık BT kavramlarını pratik uygulamalarla bütünleştirerek onu Rus teknoloji ortamında güvenilir bir ses haline getirmektedir.