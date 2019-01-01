AliPay Kullanarak Sanal Telefon Numarasıyla Nasıl Kayıt Olunur

Dijital ödeme dünyasında, AliPay Çin'de lider ödeme sistemi olarak PayPal ile küresel pazarda başarılı bir şekilde rekabet ediyor. Alibaba Group'un desteğiyle, AliPay kullanıcılarına güvenilir ve kullanışlı hizmetler sunuyor. Ancak, özellikle Çin vatandaşı olmayanlar için AliPay'a nasıl kayıt olunur? Adım adım açıklayalım.

Neden AliPay?

Dünyanın en popüler ödeme sistemlerinden birine erişiminiz olduğunu hayal edin, herhangi bir işlemi kolaylaştırabilecek bir sisteme. AliPay, tüm kullanıcılar için kolaylık ve güvenlik sağlar, Çin vatandaşları veya yabancılar fark etmeksizin. Ve bugünden itibaren bu avantajların tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz!

Sorun ve Çözüm

Çoğu kişiyi AliPay'e kaydolma süreci engelleyen şey genellikle geçerli bir telefon numarası gerekliliğidir. Neyse ki, TIGER SMS servisi geçici sanal bir telefon numarası kiralama gibi basit ve gizli bir çözüm sunar. Artık AliPay'e kaydolmak için kişisel telefon numaranızı vermeye gerek yok!

Adım Adım Rehber

İşte TIGER SMS'in sanal telefon numarası kullanarak AliPay'e kaydolma adım adım rehberi:

1. Uygulamayı İndirme: Cihazınızdaki uygulama mağazasına gidin ve AliPay'i indirin.

2. Sanal Numara ile Kayıt: Kayıt sürecinde bir telefon numarasına ihtiyacınız olacak. Eğer yerel numaranız doğrulama kodunu alamıyorsa, TIGER SMS servisini kullanın:

AliPay'i ve ülkeyi seçin. Bir sanal numara satın alın.



3. Numara Doğrulaması: TIGER SMS panelinizdeki doğrulama kodunu alın ve AliPay'e kayıt olurken ilgili alana girin.

4. Şifre Oluşturma: Alışveriş için kullanacağınız bir şifre oluşturun. Ayarları açın (kişi simgesi "Mi") — "Ödeme Ayarları" (Çince'de 支付密码), ve sayısal bir şifre belirlemek için talimatları izleyin.

TIGER SMS'in Avantajları

TIGER SMS servisi, gizliliğinizi korur ve AliPay'e kayıt sürecini basit ve güvenli hale getirir. Onların yardımıyla şunları yapabilirsiniz:

Hesap doğrulaması için geçici sanal numaralar kullanın.

Kişisel telefon numaranızda istenmeyen aramaları ve mesajları önleyin.

AliPay kaydını hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayın.

AliPay ile hayatınızı kolaylaştırma fırsatını kaçırmayın! Şimdi TIGER SMS'e kaydolun ve AliPay'in tüm avantajlarının keyfini çıkarmaya başlayın.

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