Alibaba'da Sanal Numara ile Hesap Nasıl Kaydedilir?

Alibaba, iş dünyasına sınırsız fırsatlar sunan dünyanın önde gelen toptan alışveriş platformudur. Ürünleri en iyi fiyatlarla doğrudan üreticilerden almak ya da ürünlerinizi dünyanın en büyük pazar yerinde satmak ister misiniz? Bunun için bir hesaba ihtiyacınız olacak! Ancak kayıt işlemi, kişisel telefon numarasının girilmesini gerektiriyor. Kendi bilgilerinizi paylaşmak istemiyor musunuz? Bizim bir çözümümüz var!

Alibaba için Sanal Numaralar

Ana telefon numaranızı kullanmanıza gerek yok, çünkü geçici sanal numaralar mevcuttur! Bu numaralar, hesabınızı hızlı ve güvenli bir şekilde oluşturmanıza olanak sağlar ve ayrıca birden fazla profil kaydetmenize izin verir, bu da özellikle daha geniş bir kitleye ulaşmak isteyen satıcılar için faydalıdır.

Sanal Numaranın Avantajları:

Tam anonimlik: Kişisel bilgileriniz güvende.

Birden fazla hesap kaydetme imkanı.

Sadece birkaç dakika içinde hızlı aktivasyon.

Denemek İster Misiniz?

Alibaba’da kayıt süreci oldukça basittir. Sadece birkaç adım takip etmeniz yeterlidir:

Alibaba'nın resmi web sitesine gidin ve "Ücretsiz Katıl" butonuna tıklayın. Ülkenizi seçin, rolünüzü (alıcı/satıcı/sağlayıcı) belirleyin. Parola oluşturun ve bilgilerinizi Latin harfleriyle girin. Sanal numaranızı girin ve doğrulama kodu alın. Kayıt işlemini tamamlayın ve dünyanın en büyük ticaret platformlarından birinde çalışmaya başlayın!

Şimdi Katılın!

Alibaba'da kayıt için sanal numara almak için TIGER SMS hizmetini kullanın.

Nasıl Yapılır?

-TIGER SMS web sitesine kaydolun.

-Hesabınızı uygun bir yöntemle doldurun.

-Ülkenizi ve Alibaba platformunu seçin.

-Sanal numara satın alın, SMS kodunu alın ve kaydınızı tamamlayın.

Sadece 3-4 dakika içinde yeni hesabınız kullanılmaya hazır olacak! Daha fazla bilgi edinmek veya sorularınız varsa, destek sohbetimiz her zaman yardıma hazırdır.

TIGER SMS'ten sanal numaralar kullanın ve işinizi kolay, güvenli ve rahat bir şekilde yapın.