Sanal numaraları nasıl kazanç için kullanabiliriz

Bu makalede sanal numaraların kavramını, kazanç elde etmek için kullanım yöntemlerini inceleyeceğiz ve araştırmamıza dayanarak sonuçlar çıkaracağız.

Sanal numara nedir?

Sanal numara geçici olarak kiralanmış, tek seferlik kayıtlarda kullanılan bir numaradır. Tamamen anonimdir ve fiziksel bir SIM kartıyla ilişkilendirilmemiştir. Sanal numaraların temel avantajı, başlangıçta bir numara için 1 rubleden başlayarak uygun maliyetlidir.

Sanal numaralar nerede kullanılır?

Sanal numaralar, özellikle ilk kayıtta fayda sağlamak ve kullanıcı davetlerinde ve hesap oluşturma gibi diğer kazanç stratejilerinde kullanım bulur.

Farming ve inviting nedir?

Basitçe söylemek gerekirse, farming hesaplarının büyük miktarda hesap oluşturma ve bunları çeşitli online platformlarda ve forumlarda satma amacı taşıdığı bir süreçtir. Inviting ise belirli kanallara veya sohbetlere kullanıcı çekmeyi ve reklam kampanyaları düzenlemeyi içerir.

Başarılı bir farming için genellikle TG GIANT veya GitHub gibi özel yazılımlar kullanılır. Bu yazılımlar, SMS hizmetlerine API üzerinden bağlanmayı mümkün kılar. TIGER SMS gibi SMS doğrulama hizmetleri ile kombinlendiğinde büyük miktarda hesap oluşturma işlemi verimli bir şekilde sağlanabilir.

Pratikte işler oldukça basittir. SMS doğrulama hizmetine bağlı özel yazılım seçtiğiniz numaralara erişim sağlar. Bu numaralar, gerekli sayıda hesap kaydı için kullanılır. Hesap bilgileri kaydedildikten sonra bunlar iyi bir fiyata satılabilir. Herhangi bir sorunuz olursa, web sitemizin destek ekibiyle iletişime geçmekten çekinmeyin - size memnuniyetle yardımcı olacaklar!