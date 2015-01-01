Signalda İkinci Hesap Nasıl Kaydedilir: Sanal Numaralar

Dijital dünyada gizliliği korumak, birçokımız için önemli bir görevdir. Bugün, TIGER SMSden geçici bir sanal numara kullanarak popüler mesajlaşma uygulaması Signal'da nasıl ikinci bir hesap oluşturabileceğinizi anlatacağız.



Signal Hakkında Kısa Bilgi

Signal, mesajlarınızı ve aramalarınızı "uçtan uca" şifreleme ile koruyan en güvenli mesajlaşma uygulamalarından biridir. Ancak, iş için ya da farklı bir sosyal çevre için başka bir hesaba ihtiyacınız olursa ne yapmalısınız? Signal'da bir numara ile sınırlı olmanın üstesinden nasıl gelebilirsiniz?

Bir çözüm var: TIGER SMS ile geçici bir sanal numara satın alabilir ve bunu Signal'da ikinci bir hesap kaydetmek için kullanabilirsiniz. Bu işlem basit, hızlı ve en önemlisi güvenlidir!

Bu yazıda, TIGER SMS kullanarak Signal'da ek bir hesap nasıl kaydedileceğini detaylı bir şekilde açıklayacağız. Gerekli tüm ayarları nasıl yapacağınızı öğrenecek ve adım adım talimatlar alacaksınız. O halde başlayalım!

İlk Adım: TIGER SMS Web Sitesinde Kayıt

Bu işlem sadece birkaç dakikanızı alacak. TIGER SMS web sitesine gidin ve "Kaydol" butonuna tıklayın. E-posta ve şifre gibi bilgilerinizi girin ve kaydınızı onaylayın.

Şimdi, kullanıcı panelinizde bakiyenizi yükleyin. Bunu birkaç yöntemle yapabilirsiniz: banka kartı, elektronik cüzdanlar veya kripto para ile.

İkinci Adım: Signal'da Kayıt İçin Numara Seçimi

"Kayıtlı numara satın al" bölümüne gidin ve "Signal" hizmetini seçin. Burada, TIGER SMS'nin geçici numaralar sağladığı çeşitli ülkeler mevcut olacaktır. Uygun seçeneği seçin ve siparişi tamamlayın.

Ödeme işleminizden birkaç saniye sonra yeni sanal numaranız kullanıma hazır olacaktır. TIGER SMS kullanıcı panelinizde "Aktif Numaralar" bölümünde bulabilirsiniz.

Şimdi Signal'da İkinci Hesabı Kaydetmeye Geçebilirsiniz

Signal mobil uygulamasını açın, ayarlara gidin ve "Başka bir hesap ekle" seçeneğini seçin. TIGER SMS'den aldığınız numarayı girin ve kayıt işlemini tamamlayın.

Tamam! Artık şifreleme ile korunan iki tamamen bağımsız Signal hesabınız var. Bunları farklı amaçlar için kullanabilirsiniz: iş, kişisel iletişim, anonim sohbetler ve daha fazlası.

Sonuç Olarak

TIGER SMS kullanarak Signal'da ikinci bir hesap kaydetmek, çevrimiçi gizliliğinizi yönetmek için yeni olanaklar sunar. Ana numaranızı ifşa etmeden ek bir iletişim kanalı oluşturabilirsiniz. Bu, sık sık yeni insanlarla etkileşimde bulunan veya veri koruma gerektiren bir alanda çalışanlar için özellikle faydalıdır.

Bu yüzden dijital güvenliğinizi hemen güçlendirme fırsatını kaçırmayın. TIGER SMS hizmetlerinden yararlanın ve birkaç dakika içinde Signal'da ikinci bir hesap oluşturun