Kişisel Telefon Numarası Olmadan YouTube İkinci Hesap Nasıl Oluşturulur

YouTube'daki varlığınızı genişletmek istiyorsunuz ancak ek bir hesap oluşturmak için kişisel telefon numaranızı kullanmak istemiyorsunuz? Bu makale sizin için! TIGER SMS hizmetlerini kullanarak bunu hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde nasıl yapacağınızı öğrenin.

YouTube'da ikinci hesaba neden ihtiyacınız var?

YouTube'da ikinci bir hesap oluşturmak için birçok nedeniniz olabilir. Belki de kişisel ve iş içeriğinizi ayırmak veya hobileriniz ve ilgi alanlarınız için ayrı bir kanal oluşturmak istersiniz. Ancak YouTube politikasına göre, yeni bir hesap daha önce kullanılmamış bir telefon numarası gerektiriyor. Eğer kişisel numaranızı kullanmak istemiyorsanız, bu kural sorun haline gelebilir.

Ama kişisel numaranızla bağlantılı olmayan sanal bir telefon numarası alma fırsatınız olsaydı? O zaman bu kısıtlamayı kolayca aşabilir ve verilerinizin gizliliğini korurken YouTube'da ikinci bir hesap oluşturabilirsiniz.

TIGER SMS'i tanıyın

TIGER SMS, SMS mesajları almak için sanal telefon numaraları sağlayan modern bir platformdur. Bu, kişisel numaranızla ilişkili olmayan bir telefon numarası elde edebileceğiniz ve YouTube'da ikinci bir hesap oluşturmak için kullanabileceğiniz anlamına gelir.

TIGER SMS kullanarak YouTube'da ikinci hesap nasıl oluşturulur?

Adım adım talimatları inceleyelim:

1. TIGER SMS'e kayıt

TIGER SMS web sitesini ziyaret edin ve yeni bir hesap kaydedin veya mevcut hesabınıza giriş yapın.

2. Bakiye yükleme

Kişisel panelde, "Bakiye Yükle" bölümünde, mevcut yöntemlerden herhangi birini kullanarak hesabınıza para ekleyin.

3. Numara satın alma

"Numara Satın Al" bölümünde "YouTube" servisini ve numara için gereken bölgeyi seçin.

4. Numarayı etkinleştirme

Aşağıda bulunan "Aktif Numaralar" bölümünde, sanal numaranız görünecektir. Burada gerekli SMS mesajını görebilirsiniz.

Şimdi, YouTube'da ikinci bir hesap oluşturmak için bu geçici numarayı kullanabilirsiniz. TIGER SMS sayesinde, kişisel verilerinizi kullanmadan platforma olan varlığınızı genişletme fırsatına sahip olursunuz.

Neden güvenli?

TIGER SMS'in sanal numarasını kullanmak yüksek düzeyde güvenlik ve gizlilik sağlar:

- Kişisel iletişim bilgileri gizli kalır. Kişisel telefon numaranız açıklanmaz.

- TIGER SMS, bilgilerin bütünlüğünü garanti eden modern veri koruma yöntemleri kullanır.

- Her biri için tam anonimlik koruyarak YouTube hesapları oluşturabilirsiniz.

Kişisel telefon numaranızı açıklamadan YouTube'da ikinci bir hesap oluşturmak istiyorsanız, TIGER SMS mükemmel bir seçenektir. TIGER SMS web sitesindeki bağlantıyı takip edin ve şimdi kayıt olun. Sadece birkaç basit adımla, verilerinizi gizli tutarken YouTube'daki ek kanalınızda içerik yayınlamaya başlayabilirsiniz.