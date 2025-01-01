2025'te AB Hedef Kitlesi için TikTok Hesapları Nasıl Oluşturulur ve Büyütülür: Adım Adım Kılavuz

AB hedef kitlesini hedefleyen TikTok hesapları oluşturmak ve yönetmek istiyorsanız, yalnız değilsiniz. Birçok kişi platformun sürekli değişen algoritmalarını ve sıkı politikalarını aşmakta zorlanıyor. Ben AB dışında olmama rağmen, benzersiz bir yöntem kullanarak yüzlerce AB merkezli TikTok hesabını başarıyla yönettim. Bu kılavuz, TIGER SMS sanal numaralarını kullanarak TikTok hesaplarını oluşturma, ısındırma ve etkili bir şekilde yönetme sürecini adım adım açıklayacaktır.

Geçici Sanal Numaralar Hakkında

Sanal numaralar, gerçek SIM kartlarla neredeyse aynı şekilde çalışır. TikTok, Apple ID, Twitter, Facebook, Instagram, Google, WhatsApp ve daha birçok platformda OTP almak ve kayıt olmak için bu numaraları kullanabilirsiniz.

Tek fark, bu numaraların sadece 20 dakika boyunca size tahsis edilmesi ve yalnızca bir SMS mesajı almanıza izin verilmesidir. Ancak, gerçek SIM kartlara göre çok daha düşük maliyetli olmaları, fazla ödeme yapmaktan kaçınmanızı sağlar.

TikTok Hesabı Oluşturmak için Gerekli Şeyler

Başlamadan önce aşağıdaki unsurlara ihtiyacınız olacak:

Proxy: AB’de yasaklı olmayan ülkelerden rezidans veya 4G proxy’leri kullanın. Data center proxy’lerinden kaçının, çünkü shadowban riski yüksektir. Sınırsız bant genişliğine sahip 4G/LTE proxy’leri en iyi sonucu verir.

Yeni bir iPhone: iPhone 7 veya 8 gibi uygun fiyatlı modeller idealdir.

Yeni AB iCloud Hesabı: Telefonunuzu sıfırlayın ve Apple Store doğrulaması için gerçek bir AB adresi kullanarak yeni bir iCloud hesabı oluşturun.

AB Telefon Numarası: Güvenilir bir telefon numarası ve yüksek kaliteli bir proxy kritik öneme sahiptir.

Adım 1: Fabrika Ayarlarına Sıfırlama ve Kurulum

1.Cihazınızı Fabrika Ayarlarına Sıfırlayın

-SIM kartları çıkarın

-iPhone’unuzu fabrika ayarlarına döndürün

-Konum servislerini kapatın, dili ve saat dilimini AB olarak ayarlayın, otomatik saat güncellemelerini kapatın

2.Yeni bir iCloud Hesabı Oluşturun

-TIGER SMS web sitesine gidin ve kaydolun

-Bakiyenizi kripto veya banka kartı ile doldurun

-Apple hizmetini ve bir AB ülkesini seçin

-Bir numara satın alın ve bunu yeni bir iCloud hesabı oluşturmak için kullanın

-Google Maps’ten gerçek bir AB adresi bulun (örneğin oteller, restoranlar) ve doğrulama için bu adresin posta kodunu kullanın

3.TikTok’u İndirin

-AB proxy’nize bağlanın ve TikTok’u App Store’dan indirin

-IP adresinizin AB’de olduğunu doğrulayın

Artık telefonunuzda AB versiyonu TikTok yüklü. Şimdi bir sonraki adıma geçelim.

Adım 2: TikTok Hesabınızı Oluşturun

1.IP Adresinizi Doğrulayın

Google’a "Check my IP" yazın ve AB bölgesinde olup olmadığınızı kontrol edin

2.Hesap Oluşturma

TIGER SMS web sitesine gidin

"TikTok" hizmetini ve bir AB ülkesini seçin

Bir numara satın alın ve bunu kayıt için kullanın

TikTok’u açın ve sanal numaranızı kullanarak bir hesap oluşturun. Bilgilerinizi dikkatlice girin

Sorun yaşarsanız, eğer kullanıcı adınız rastgele "user0xxxx" şeklinde değişirse, uygulamayı silin, tekrar indirin ve işlemi baştan uygulayın.

Artık TikTok hesabınız oluşturuldu. Ancak hemen içerik paylaşmaya başlamak büyük bir hata olur. TikTok'un algoritmaları spam gibi görünen hesapları hızla tespit eder. Bu nedenle, bir sonraki adımı dikkatlice takip edin.

Adım 3: TikTok Hesabınızı Isındırma

-TikTok algoritmasına güven sağlamak için hesabınızı yavaşça ısındırmanız gerekir. İşte adım adım nasıl yapacağınız:

Gün: Normal Gezinme

-5–15 dakika boyunca TikTok’ta içerik izleyin

-Hiçbir içeriği beğenmeyin, yorum yapmayın veya paylaşmayın

-Araştırmalar, başarılı hesapların %3-5’lik bir beğeni oranına sahip olduğunu gösteriyor, bu yüzden henüz etkileşimde bulunmayın

Gün: Kademeli Güncellemeler

-Tekrar 5–15 dakika boyunca içerik izleyin

-Profil bilgilerinizi yavaş yavaş güncelleyin (biyografi ekleyin, profil fotoğrafı yükleyin veya kullanıcı adınızı değiştirin)

-Tüm değişiklikleri bir anda yapmayın, TikTok’un spam filtresini tetikleyebilir

Gün: İlk Paylaşım

-Tekrar birkaç dakika içerik izleyin

-Telefonunuzdan doğrudan bir video çekin ve TikTok’a yükleyin

-Trend olan sesleri ve efektleri kullanarak görünürlüğünüzü artırın

-Üçüncü günün sonunda, hesabınız tamamen ısınmış ve düzenli kullanıma hazır olacaktır.

Sırada Ne Var? Daha Fazla İpucu İçin Takipte Kalın

Bu rehber sadece bir başlangıç. Gelecek yazılarda şunları ele alacağız:

Bölüm 2: Birden fazla TikTok hesabını shadowban yemeden nasıl yönetebilirsiniz

Bölüm 3: Diğer platformlardan (hatta TikTok’tan) içerik alıp nasıl yeniden kullanabilirsiniz

Son Düşünceler

TikTok’ta bir hesap oluşturmak ve büyütmek, özellikle AB pazarında, sabır, dikkat ve stratejik bir yaklaşım gerektirir.

Bu rehber, TikTok’un kurallarına uygun olarak hesap oluşturma ve büyütme sürecini adım adım açıklar.

Bu yöntemi deneyin, kendi sürecinize uyarlayın ve başarıya ulaşın.

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