iPhoneda İkinci Hesap Nasıl Oluşturulur: Sanal Numara Kullanarak Rehber

iPhone, sadece bir tarz sembolü değil, aynı zamanda günlük görevler için güvenilir bir araçtır. Ancak, birçok kişi ikinci bir hesap oluşturmayı merak ediyor. Bu, örneğin, kişisel ve iş amaçlarını ayırmak veya bölgesel hizmet gereksinimleri nedeniyle gerekli olabilir.

iPhone’da İkinci Hesap Oluşturmanın Nedenleri

Bunun yararlı olabileceği birkaç senaryo vardır:

Kişisel ve Profesyonel Ayrım: Kişisel kullanım için bir hesap ve iş için başka bir hesap, böylece hayatın her iki alanını verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.

Aile Paylaşımı: Hizmetlere ve aboneliklere ortak erişim için 6 adede kadar hesabı "Aile" olarak birleştirme yeteneği.

Bölgesel Kısıtlamalar: Bazı özellikler yalnızca belirli bölgelerde mevcuttur. İkinci bir hesap, farklı ülkelerden içeriğe erişim sağlar.

Güvenlik ve Yedekleme: Ana hesapla ilgili sorunlar durumunda, ikinci hesap, hizmetlere erişimi sürdürmek için bir can simidi olabilir.

iPhone’da İkinci Hesap Nasıl Oluşturulur

Adım 1: Doğrulama için Sanal Numara Hazırlığı

iPhone’da ikinci bir hesap oluşturmanın ilk adımı, SMS doğrulaması için geçici bir sanal numara elde etmektir. TIGER SMS, bunun için uygun bir çözüm sunar.

TIGER SMS’e Kaydolun: TIGER SMS'te bir hesap oluşturun.

Hesabı Doldurun: Uygun bir ödeme yöntemi kullanarak TIGER SMS hesabınıza para ekleyin.

Sanal Numara Satın Alın: Apple hizmeti için ülke listesinden bir sanal numara seçin ve ödemesini yapın.

Adım 2: iPhone’da İkinci Apple ID Oluşturma

iPhone’unuzda Ayarları açın. Hesaplar ve Şifreler bölümüne gidin. Hesap Ekleye dokunun ve Apple IDyi seçin. Sanal numara kullanarak SMS doğrulaması yaparak yeni Apple ID için e-posta adresinizi ve şifrenizi girin. Süreci tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

İkinci hesabı başarıyla kurduktan sonra, her profil ile hangi verilerin ve hizmetlerin senkronize edileceğini seçebilirsiniz.

Sonuç

TIGER SMS’ten sanal numara kullanarak iPhone’da ikinci bir hesap oluşturmak, yalnızca rahatlığı değil, aynı zamanda verilerinizin güvenliğini de sağlar. Bu adım, cihazınızdan hayatınızın ve işinizin çeşitli yönlerini daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır. Sanal numaralar ve diğer çözümler için TIGER SMS hizmetlerini keşfetmeyi unutmayın, böylece çevrimiçi olarak rahatlık ve güvenlik sağlayabilirsiniz.