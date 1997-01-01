Telegram Mesaj Gönderimiyle Hesap Engelleme Riskini Azaltma

Telegram'da erişim kısıtlamaları geçici mesaj gönderme yasağından hesabın süresiz olarak askıya alınmasına kadar çeşitli şekillerde olabilir.

Hesaplar genellikle şu ana nedenlerden dolayı engellenebilir:

Açıkça spam olarak algılanan durumlar, örneğin hizmet teklifleri, kurslar vb. için geçici kanallar oluşturulması. Şüpheli bağlantılar içeren mesajlar, örneğin belirli bir bağlantıya tıklamaya teşvik eden yarışma kazanma teklifleri gibi. Bir şikayet yeterli olabilir ve hesap moderatörler tarafından incelenerek geçici erişim kısıtlamasına neden olabilir.

Eğer Telegram hesabınız engellendi ise, hesabınızı geri almak için şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

@SpamBot adlı Telegram botunu kullanarak engelleme süresi ve itiraz etme olasılığı hakkında bilgi alabilirsiniz. Botun talimatlarına göre itiraz etme sürecini takip edebilirsiniz.

Telegram'a (spam@telegram.org) bir e-posta göndererek durumu açıklayın ve engellemenin neden haksız olduğunu argümanlarla destekleyin.

Her iki yöntem de hesabınızın haksız yere engellendiğini kanıtlayabilir ve açıklayabilirseniz, hesabınızın geri alınma şansını sağlar.

Telegram'da engellemeyi önlemek için şu temel kurallara uymak önemlidir:

Aynı mesajın büyük ölçüde gönderiminden kaçının; bu spam olarak algılanabilir.

İletişim listenizde olmayan kullanıcılara bağlantı göndermeyin.

Mesaj alıcılarını dikkatlice kontrol edin; yanlışlıkla spam yapmakla suçlanmaktan kaçının.

Kişisel hesapları büyük ölçüde gönderim için kullanmayın.

Mesajları tipik bir spam olarak algılanmaması için yazın; bazen resmi olmayan bir iletişim tarzını seçmek ve ilk mesajda bağlantı veya harekete geçirici ifadeler kullanmamak faydalı olabilir.

Telegram'da müşterilere yönelik büyük ölçüde mesaj gönderirken hesap engelleme riskini en aza indirmek için Wahelp Telegram botu önerilir. Bu araç, bir mesajlaşma uygulamasında kişisel iletişim olarak çalışarak hesap engelleme olasılığını önemli ölçüde azaltır. Şirketler bu araç aracılığıyla şunları yapabilir:

Müşterilere mevcut promosyonlar ve özel teklifler hakkında bilgi vererek tekrarlı alışverişleri ve ziyaretleri teşvik edebilir.

Hediyeler, kuponlar dağıtarak yeni müşteriler çekebilir.

Kullanıcı taleplerine otomatik yanıtlar vererek ürün veya hizmetlerle ilgili detaylı bilgi sağlayabilir.

Şirket hakkında temel bilgiler, fiyat listesi ve promosyonları içeren bir ana menü sunarak müşterilerin gerekli bilgilere kolayca erişmesine ve randevu almasına olanak tanır.

Yukarıdaki bilgiler yardımcı olmadıysa, TIGER SMS'in geçici sanal numaralarını kullanmanızı öneririz. Bu sayede hızla yeni bir Telegram hesabı oluşturabilirsiniz.

Kayıt süreci şu adımları içerir: