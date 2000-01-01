Telegramda nasıl anonim olarak iletişim kurulur: Kimliğin tespit edilme riski olmadan.

Telegram, 2013 yılında Pavel ve Nikolay Durov tarafından kurulmuş ve en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri haline gelmiştir. Bu hizmet metin, ses ve video mesajları göndermeyi, fotoğraf ve belgeleri paylaşmayı, ayrıca grup sohbetleri ve kanalları kullanarak iletişim kurmayı mümkün kılar. Gizlilik ve güvenlik önem kazandıkça, Telegram bu alanlarda öne çıkmış, dünya çapında 700 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olmuştur.

Telegram'da anonimlik sağlamak için özel çözümler kullanılabilir. Örneğin, TIGER SMS servisinden alınan anonim numaralar, SIM kartlarına bağlı olmadan kişilerin kimliklerini açıklamadan anonim kalmasını sağlar.

Telegram için anonim numaralar, kişisel bilgilerin gizliliğini koruma imkanı sunar. Anonim bir Telegram numarası edinmek, kişiyi belirli bir kimliğe bağlamadan iletişim kurulabilmesini sağlar. Mağazalarda satılan standart SIM kartlar, sahiplerinin pasaport bilgileriyle ilişkilendirilmiş olduğundan, veri tabanı sızıntıları yoluyla kötü niyetli kişiler tarafından izlenebilir hale gelirler.

Telegram için TIGER SMS servisi üzerinden anonim bir numara edinmek birkaç basit adımda gerçekleştirilebilir.

Web sitesinde sezgisel bir arayüz ve erişilebilir fiyatlandırma politikası sunulur, bu da satın alma sürecini kullanıcılar için kolaylaştırır:

1. İlk olarak, siteye bir profil kaydedilmelidir. Bu, mağazanın tüm özelliklerinden yararlanmak için gereklidir ve kişisel bilgi sağlamayı gerektirmez.

2. Farklı ödeme sistemleri aracılığıyla bakiye yükleme işlemi hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir, kripto cüzdanları da dahil olmak üzere çeşitli seçenekler bulunur. Fonlar anında hesaba yatırılır.

3. Telegram'da kullanmak üzere geçici bir sanal numara satın almak için uygun servis seçilir ve gereken ülke belirtilir. Ardından "Satın Al" düğmesine tıklanarak ödeme sayfasına geçilir.

4. Satın alınan tüm numaralar "Numara Geçmişi" bölümünden yönetilebilir.

Telegram'da anonim bir hesap oluşturmak için şu adımlar izlenir:

1. Telegram açıldığında bir mobil numara girmeniz istenir. Uygun ülke kodunu seçin ve önceden satın alınan sanal numarayı girin.