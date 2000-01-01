Зарегистрируйтесь в Winzogame с помощью виртуальных номеров

WinZO, ведущий в Индии хаб для игр и интерактивного развлечения, отличается инновационным подходом к монетизации, предлагая разработчикам более прибыльные возможности через микротранзакции, а не традиционные покупки в приложении. Эта прорывная стратегия привела к значительному росту доходов для партнерских разработчиков, превзойдя те, полученные от основных магазинов приложений, таких как Google Play и Apple Store. Имея амбиции стать "Netflix игрового мира", WinZO представляет собой единый платформу, где пользователи могут наслаждаться игровыми впечатлениями с друзьями. Сотрудничая как с местными, так и с международными студиями, WinZO предоставляет богатый выбор игр, обогащая игровой опыт для своих пользователей. Доступный на дюжине языков, включая английский, WinZO гордится впечатляющей базой пользователей в 75 миллионов на 2024 год.

Чтобы гарантировать безопасную и надежную игровую атмосферу, WinZO представляет выбор из 70 игр, охватывающих 5 разнообразных режимов в своем приложении, привлекая широкий спектр пользователей. С амбициозными целями на 2024 год, компания стремится увеличить свою базу пользователей в десять раз, предоставить контент высшего уровня и развивать многочисленные совместные предприятия. Доступное как для пользователей Android, так и для iOS, приложение WinZO может быть получено пользователями Android с веб-сайта платформы, в то время как пользователи iOS могут получить его непосредственно из Apple Store.

Для пользователей, не желающих делиться своими личными номерами телефонов во время регистрации, WinZO предоставляет альтернативную возможность через виртуальные номера. Эти виртуальные номера, доступные в более чем 180 странах, включая Индию, дают пользователям возможность получать SMS-коды подтверждения без раскрытия своих личных данных. Такой инклюзивный подход расширяет доступность WinZO для игроков по всему миру, утверждая его как по-настоящему глобальную игровую платформу.

Приобретение индийского виртуального номера для регистрации в WinZO - это простой процесс.

1. Перейдите на сайт TIGER SMS и зарегистрируйтесь

2. Пополните свой баланс на необходимую сумму

3. Выберите услугу Winzogame и страну