 Заработайте на SIM-картах с TIGER SMS: Партнерство и доходы на смс-верификации
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Как заработать на SIM-картах. Партнерство B2B

Содержание

Введение про бизнес

Как начать партнерство вместе с нами?

Условия сотрудничества

Плюсы начать сотрудничать с нами

Как заработать на SIM-картах. Партнерство B2B

Добрый день! Сегодня поговорим о том, как заработать на SIM-картах с помощью сервиса смс-верификации TIGER SMS.

Введение про бизнес

TIGER SMS – уникальный сервис одноразовой смс-верификации. Клиенты используют наши номера для дополнительных скидок, выгоды, для развития бизнеса посредством смс-рассылок. Нашими партнерами также являются многие аффилиаты CPA-сеток.

Как начать партнерство вместе с нами?

Нам очень необходимы номера самых разнообразных стран, начиная от стран Африки, заканчивая номерами Северной Америки, Европы и Азии.

Условия сотрудничества

1000$ в месяц – средний доход наших партнеров. +30% к заработку в среднем за месяц после подключения. 

Для подключения необходим API-протокол, виртуальные номера, свое ПО.

Плюсы начать сотрудничать с нами

Мы платим за каждый проданный номер и полученные SMS-коды.

Вывод в течение 24 часов

Самостоятельная реализация API-протокола

Начните сотрудничать с нами прямо сейчас!

 

Алексей Волков
Автор: Алексей Волков

Известный в сети как LexVolkov, опытный ИТ-журналист из Новосибирска, предоставляющий экспертные аналитические статьи о разработке программного обеспечения и сетевой безопасности. Его публикации помогают объединить сложные ИТ-концепции с практическими примерами, что делает его авторитетным голосом на российской технологической сцене.