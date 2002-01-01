Как заработать на SIM-картах. Партнерство B2B

Добрый день! Сегодня поговорим о том, как заработать на SIM-картах с помощью сервиса смс-верификации TIGER SMS.

Введение про бизнес

TIGER SMS – уникальный сервис одноразовой смс-верификации. Клиенты используют наши номера для дополнительных скидок, выгоды, для развития бизнеса посредством смс-рассылок. Нашими партнерами также являются многие аффилиаты CPA-сеток.

Как начать партнерство вместе с нами?

Нам очень необходимы номера самых разнообразных стран, начиная от стран Африки, заканчивая номерами Северной Америки, Европы и Азии.

Условия сотрудничества

1000$ в месяц – средний доход наших партнеров. +30% к заработку в среднем за месяц после подключения.

Для подключения необходим API-протокол, виртуальные номера, свое ПО.

Плюсы начать сотрудничать с нами

Мы платим за каждый проданный номер и полученные SMS-коды.

Вывод в течение 24 часов

Самостоятельная реализация API-протокола

Начните сотрудничать с нами прямо сейчас!