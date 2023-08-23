Необычные методы заработка на бронировании отелей: вся суть и хитрости

Интернет предоставляет огромное количество возможностей заработка денег. Как показывает практика, далеко не всегда необходимо иметь какие-либо навыки, кроме умения пользоваться ПК. К сожалению, в этой сфере действует большое количество инфоцыган, продавцов ненужных курсов или даже откровенных обманщиков. В этой статье попробуем подробнее разобраться с тем, что такое заработок на бронировании отелей. Как реализуется данная схема получения денег, не развод ли это, как не стать жертвой обмана и другие особенности.





Реальная работа по бронированию отелей без обмана

Следует начать с того, что большинство подобных предложений в интернете являются разводом. Увы и ах. Рассмотрим единственно возможный способ дохода в данной сфере.

Удаленная работа по бронированию отелей является стандартной партнерской программой. При этом, имеются определенные входные требования, которым удовлетворяют далеко не все пользователи.

Подобный заработок ориентирован на следующие категории:

туристические агентства;

владельцы интернет-проектов (ориентированных на туризм);

блогеры (особенно, travel-направленности);

арбитражники трафика;

разработчики приложений.

Заработок через бронирование отелей предполагает, что они будут предлагать аудитории остановиться в определенных заведениях. Для получения бонусов (скидки, бесплатного завтрака или других преимуществ) необходимо ввести индивидуальный промокод. В свою очередь, заведение будет перечислять определенный процент в рамках партнерской программы. Поскольку каждый партнер имеет свой промокод, процесс вознаграждений сильно упрощается. Как показывает практика, комиссия составляет 2-5% от оплаченной привлеченным клиентом суммы бронирования.





Из описанной схемы видно, что такой способ заработка не подойдет человеку без навыков и определенных ресурсов.

Лучшие партнерские программы по бронированию отелей

Среди огромного количества подобных сервисов, можно выделить следующие:

Ostrovok.ru. Предоставляет 6% от стоимости бронирования, сотрудничество возможно по всему миру. Bronevik. Комиссия партнера составляет 5%, перечисляется после подтверждения бронирования. Яндекс.Путешествия. Партнер получает от 4 до 8%, в зависимости от способа бронирования. Суточно.ру. Доход составляет 5% от стоимости бронирования, но распространяется только на проживание в России, Армении, Казахстане, Беларуси и Грузии. Мультитур. Можно получать 4% не только от бронирования отелей, но и покупки туров, а также других туристических продуктов. Tripadvisor. Комиссия составляет 8% от суммы заказа в категории «Развлечения» и 50% от дохода рекламодателя за переход на ресурс партнера в разделе «Отели».

Стоит дополнительно выделить партнерские программы Level.Travel, Travelata, Алеан, Trivago US, OYO, Vrbo UK, LoveHolidays и другие.

Работа по оценке бронирования отелей – способы развода

Как уже говорилось ранее, все остальные способы дохода являются обманом. Подробнее разберемся с тем, как мошенники выманивают деньги клиентов. Существует несколько способов, которые различаются по степени наглости обманщиков.





Начало работы с жертвой

Отзывы о работе по бронированию отелей позволяют подробно установить, как действуют мошенники в большинстве ситуаций:

С пользователем связываются через Telegram, WhatsApp или другую социальную сеть. Менеджер общается с человеком, рассказывает о возможности заработка и предлагает выполнить тестовое задание. Часто представляются сотрудниками компании Booking, Островок, Суточно.ру или других крупных игроков рынка. Тестовое задание заключается в сборе информации об отелях, создании таблицы Excel с туристическими данными, составлении каталога цен на гостиницы в конкретном городе. Если ознакомиться с историями жертв обмана, это весьма простая и абсолютно бесполезная работа. Здесь происходит важный момент – некоторые мошенники для создания доверительной атмосферы даже оплачивают задание в размере нескольких сотен рублей. Более наглые просто рапортуют об успешном выполнении и приеме на должность.





С этого момента к каждому «попавшемуся на крючок» прикрепляется индивидуальный менеджер.

Схема обмана

Сам развод с бронированием отелей предельно прост. Человеку предлагают зарегистрироваться на сайте мошенников. Теоретически «заработок» происходит по следующей схеме:

Необходимо пополнить личный счет на сайте мошенников. Выполняется «бронирование отелей» через этот ресурс. Администрация предоставляет список учреждений. Естественно, это делается на личные деньги пользователя. После этого, нужно написать положительный отзыв (через интерфейс этого же сайта). Потраченные средства возвращаются на личный счет пользователя, вместе с бонусом в качестве оплаты за работу. Это объясняется тем, что отель компенсирует стоимость бронирования. Пользователь снимает свои деньги вместе с прибылью, чтобы потратить по своему усмотрению.

А, нет, последний пункт не актуален. Такие сайты имеют кнопку вывода средств, на такой функции там в принципе нет. Что касается индивидуальных менеджеров, их задача вытянуть из жертвы как можно больше средств. Можете поверить, в этом они настоящие мастера. Будет озвучено несколько сотен причин, почему деньги снять именно сейчас нельзя, но положить еще обязательно нужно. Особенно доверчивым даже оказывается помощь в получении кредитов.





Другие варианты

Не все мошенники используют описанную выше схему, хоть она и является популярной. Некоторые действуют проще – выманивают данные карты и многое другое. Варианты постоянно улучшаются и придумываются новые. Не меняется только одно – работа по оценке бронирования отелей является разводом. Не стоит верить любым предложениям в данной сфере.

Если владельцам подобных заведений нужны отзывы – они обращаются к SMM специалистам, оценка юзабилити сайта – SEOшник, а исследовать ценовую конъюнктуру закажут data-специалисту.

Выводы

Выражение «бесплатный сыр бывает только в мышеловке» появилось не на ровном месте. Если Вам написал неизвестный аккаунт с предложением о работе по онлайн бронированию отелей или любой другой занятостью, крайне скептически воспринимайте подобное заявление. Поймите, что подобный способ поиска сотрудников не используется теми, кто предлагает реальную занятость. Как показывает практика, подобные компании не испытывают проблем с соискателями, поскольку они сами отправляют резюме работодателю.

Второй момент – никто не будет платить человеку с улицы несколько тысяч рублей в день за простую работу, которая выполняется в пару кликов. Внимательно изучайте все предложения и никогда не переводите деньги и не вводите реквизиты банковской карты.