Регистрация в Телеграм без номера и TurboText – бот в Telegram, который впечатляет возможностями

Журналисты, копирайтеры, дизайнеры и другие творческие люди могут использовать в своей работе TurboText – это бот в Telegram, который на основе нейросетей работает с текстами, а также генерирует уникальные картинки по текстовому запросу. Есть версии на русском и на английском, обязательно попробуйте!

Что умеет?

Пишущие люди по достоинству оценят работу бота, так как он:

● делает рерайт текстов;

● придумывает яркие заголовки;

● составляет текст по описанию;

● пишет отзывы;

● проверяет уникальность, заспамленность, тошноту и другие SEO-параметры

Особая “фишка” – генератор изображений. Он позволяет за несколько секунд получить уникальную картинку или аниме по текстовому запросу. Модель работает на базе архитектуры Stable Diffusion и обучается на изображениях в стиле Mid Journey. Доступны пять версий генерации:

● v1 – анимация и мультики;

● v2 – кинематографическая модель;

● v3 – фотореализм, портреты;

● v4 – комбо: реализм+анимация;

● v5 – логотипы, постеры, рекламные изображения с текстом.

Как сделать запрос?

Для генерации картинки нужно ввести до 60 слов, указать желаемую версию и размер (по умолчанию 768*768). Например, “рыжий кот сидит на крыше; v_model: v1” или “Милый толстый белый кот в очках и ковбойской шляпе играет на гитаре в зимнем лесу, width: 1024, height: 1024”.

Знакомство с классным ботом начинается с регистрации в Telegram. Используйте “Tiger sms” для быстрого и безопасного создания учетной записи в популярном мессенджере.