Регистрация в Телеграм без номера и TurboText – бот в Telegram, который впечатляет возможностями
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Журналисты, копирайтеры, дизайнеры и другие творческие люди могут использовать в своей работе TurboText – это бот в Telegram, который на основе нейросетей работает с текстами, а также генерирует уникальные картинки по текстовому запросу. Есть версии на русском и на английском, обязательно попробуйте!
Что умеет?
Пишущие люди по достоинству оценят работу бота, так как он:
● делает рерайт текстов;
● придумывает яркие заголовки;
● составляет текст по описанию;
● пишет отзывы;
● проверяет уникальность, заспамленность, тошноту и другие SEO-параметры
Особая “фишка” – генератор изображений. Он позволяет за несколько секунд получить уникальную картинку или аниме по текстовому запросу. Модель работает на базе архитектуры Stable Diffusion и обучается на изображениях в стиле Mid Journey. Доступны пять версий генерации:
● v1 – анимация и мультики;
● v2 – кинематографическая модель;
● v3 – фотореализм, портреты;
● v4 – комбо: реализм+анимация;
● v5 – логотипы, постеры, рекламные изображения с текстом.
Как сделать запрос?
Для генерации картинки нужно ввести до 60 слов, указать желаемую версию и размер (по умолчанию 768*768). Например, “рыжий кот сидит на крыше; v_model: v1” или “Милый толстый белый кот в очках и ковбойской шляпе играет на гитаре в зимнем лесу, width: 1024, height: 1024”.
Знакомство с классным ботом начинается с регистрации в Telegram. Используйте “Tiger sms” для быстрого и безопасного создания учетной записи в популярном мессенджере.