Топ-7 игр для заработка в Telegram в 2024 году

Успех кликера Notcoin продемонстрировал пользователям Telegram, что теперь можно зарабатывать, играя, каждому желающему. Вслед за этим появились новые игры с возможностью заработка в Телеграме. Теперь получать игровые монеты с возможностью их обмена на реальные активы можно просто открывая различные приложения в мессенджере.

Мы составили список лучших игр в Телеграме для заработка без вложений. В каждом описании приведена инструкция по процессу игры и заработка.

Кстати, в большинстве таких игр ваш доход увеличивается, если вы привлекаете больше друзей. Но если набрать достаточно рефералов не получается, можно воспользоваться недорогими виртуальными номерами для регистрации новых аккаунтов в Telegram через сервис временных виртуальных номеров TIGER SMS. Он поможет создать анонимные профили, из которых можно активировать реферальные ссылки в любых приложениях мессенджера и максимизировать заработок. Попробуйте!

Blum

Blum – криптовалютная биржа, объединяющая преимущества централизованных и децентрализованных платформ. Через Telegram-бота пользователи могут фармить токены Blum, торговать и получать аналитику. Blum также запускает различные мероприятия и акции для привлечения новых пользователей и активного участия сообщества.

Инструкция по запуску крипто-игры для заработка в Telegram:

Запустите Blum Bot и каждые 8 часов нажимайте кнопку "Claim" для сбора монет. Участвуйте в дроп игре, собирая кристаллы, которые превращаются в токены BP. Приглашайте друзей на платформу для получения дополнительных монет BP. Следите за аналитикой и участвуйте в торгах на платформе.

ZAVOD

ZAVOD – проект, включающий крипто-кошелек и игру Cosmic FOMO. Бот предлагает продвинутый крипто-кошелек с виртуальными картами Visa, что позволяет пользователям проводить платежи через зарубежные сервисы. Игра Zavod предлагает сбор токенов ZP каждые 2 часа и их использование для улучшения инструментов и верстаков. Также есть возможность заработка криптовалюты в играх Телеграм.

Инструкция:

Начните играть в Zavod и собирайте токены ZP каждые 2 часа. Нажмите кнопку "Получить", чтобы забрать накопленные монеты. Используйте токены для улучшения инструментов и верстаков. Приглашайте друзей и участвуйте в реферальной программе для получения бонусов. Присоединяйтесь к профсоюзам или кланам для дополнительных монет ZP. MINE HOT

HAMSTER KOMBAT

Hamster Kombat – популярная игра для заработка в Телеграме, известная своим увлекательным геймплеем. Игроки должны постоянно нажимать на изображение хомяка, чтобы зарабатывать игровые монеты. В игре есть бусты, восстанавливающие энергию хомяка и увеличивающие доход. Введение внутриигрового токена планируется на июль. Недавно добавленная функция "комбо" позволяет игрокам угадывать комбинации карточек и получать награды.

Инструкция:

Запустите игру и нажимайте на изображение хомяка для заработка монет. Используйте бусты для восстановления энергии хомяка. Улучшайте мультитап, чтобы получать больше монет за одно нажатие. Повышайте уровень биржи для увеличения количества монет за нажатие. Участвуйте в комбо-игре, чтобы угадывать комбинации карточек и получать дополнительные монеты.

VERTUS

Vertus – децентрализованное Web3-приложение на базе блокчейна TON, доступное через Telegram. Пользователи добывают токены $VERT, которые планируется добавить на биржу.

Инструкция:

Запустите Vertus Bot и нажмите кнопку "Меню". Выберите опцию "Start App" и "Open App". Настройте кастодиальный кошелек на базе TON, следуя инструкции. Начните добычу токенов $VERT. Следите за обновлениями и участвуйте в новых функциях и мероприятиях, предоставляемых приложением Vertus.

CRYPTOBOT

CryptoBot – популярное Telegram-приложение для заработка криптовалюты, которое предлагает пользователям широкий спектр функций. Здесь можно торговать, майнить и участвовать в различных играх. CryptoBot позволяет пользователям управлять криптовалютными активами, используя встроенные инструменты аналитики и торгов. Также предусмотрены возможности для заработка токенов через ежедневные задания и мероприятия. В целом, игра-бот в Телеграм для заработка предлагает широкие возможности своим пользователям.

Инструкция:

Откройте CryptoBot и зарегистрируйте свой аккаунт. Кликните на "Daily Tasks" для выполнения ежедневных заданий и получения токенов. Перейдите в раздел "Trade", чтобы торговать криптовалютами, используя встроенные инструменты аналитики. Участвуйте в игровых режимах, чтобы зарабатывать дополнительные токены. Приглашайте друзей и участвуйте в реферальной программе для получения бонусов.

FARMER'S MARKET

Farmer's Market – увлекательное Telegram-приложение, которое позволяет пользователям зарабатывать криптовалюту через фермерские игры и задачи. Телеграм-игры для заработка без вложений бывают и такими. Пользователи могут выращивать виртуальные растения, продавать их и обменивать на реальные криптовалюты. Приложение предлагает разнообразные игровые режимы и мероприятия, которые помогают увеличить доходы.

Инструкция:

Запустите Farmer's Market и зарегистрируйте свой аккаунт. Нажмите кнопку "Plant Seeds" для посадки виртуальных растений. Ухаживайте за растениями и собирайте урожай для получения токенов. Продавайте собранные растения на виртуальном рынке и обменивайте токены на криптовалюты. Участвуйте в игровых мероприятиях и заданиях, чтобы увеличить свой доход. Приглашайте друзей и участвуйте в реферальной программе для получения дополнительных токенов.

HOT

HOT – токен, добываемый в приложении Near Wallet. Игроки должны заходить в приложение каждые 2 часа, чтобы собирать токены HOT. Приложение поддерживает и другие активы, включая USDT. Пользователи начинают с маленького костра и следят за ним, чтобы он не погас.

Инструкция по игре в Telegram для заработка:

Запустите приложение Near Wallet и каждые 2 часа заходите для сбора токенов HOT. Следите за индикатором Storage и забирайте накопленные токены, когда он заполнится. Улучшайте хранилище за токены HOT для увеличения времени бесперебойного майнинга. Улучшайте камин для увеличения скорости добычи монет. Приглашайте друзей и участвуйте в двухуровневой реферальной системе для получения дополнительных вознаграждений.