 Как обойти ограничения регистрации в Telegram: новые правила и эффективные способы
RU
Вход Регистрация
Купить номер API Заработок на SMS Бесплатные номера Блог Часто задаваемые вопросы Обратная связь Партнеры Контакты

Публичная оферта
Политика в отношении персональных данных и файлов cookie
Политика оплаты
Политика доставки
Политика возврата средств
Правила возврата
Карта сайта

Блог

Как зарегистрироваться в Telegram в 2024 году (Инструкция)

Содержание

Почему Telegram ввел ограничения?

Какие ограничения ввели?

Как обойти ограничения?

1. Виртуальные номера для SMS-подтверждения

2. Страны без подтверждения email

3. Сервисы авторегистрации

Что делать дальше?

Инструкция по регистрации почты через виртуальные номера

Например, давайте зарегистрируем Gmail

Далее регистрируем Telegram с помощью новой почты и виртуальных номеров

Как зарегистрироваться в Telegram в 2024 году (Инструкция)

Telegram ужесточил правила регистрации: теперь создать множество аккаунтов за короткое время стало практически невозможно. Это коснулось многих пользователей, особенно тех, кто использует мессенджер для работы.

Но не стоит отчаиваться! Существуют способы обойти ограничения и продолжать пользоваться Telegram без проблем.

Почему Telegram ввел ограничения?

Борьба со спамом и ботами: Telegram хочет создать более чистое и безопасное пространство для общения.

Повышение безопасности: подтверждение по email – дополнительная защита от взломов и кражи аккаунтов.

Какие ограничения ввели?

Ограничение на количество регистраций: теперь с одного номера телефона нельзя зарегистрировать много аккаунтов за короткий промежуток времени.

Подтверждение по email: для регистрации нового аккаунта необходимо подтвердить адрес электронной почты.

Как обойти ограничения?

1. Виртуальные номера для SMS-подтверждения:

TIGER SMS: предоставляет номера, которые позволяют пройти регистрацию в Telegram даже при наличии голосового подтверждения.

Другие сервисы: существуют и другие сервисы, предлагающие виртуальные номера для регистрации в Telegram.

2. Страны без подтверждения email:

Список стран: для регистрации в Telegram можно использовать номера из Бразилии, Мексики, Тайваня, Нидерландов, России, США, Англии и Камбоджи. В этих странах подтверждение email не требуется.

3. Сервисы авторегистрации:

• Авторегистраторы: некоторые программы (например, авторегистраторы) уже умеют синхронизировать регистрации с почтовыми базами.

• Важно: помните, что использование таких сервисов может быть связано с рисками.

Что делать дальше?

• Используйте виртуальные номера: TIGER SMS и другие сервисы предлагают номера, которые помогут вам зарегистрироваться в Telegram без подтверждения email.

• Следите за обновлениями: методы обхода ограничений постоянно меняются, поэтому важно быть в курсе новостей.

• Будьте осторожны: использование некоторых методов, например, авторегистраторов, может быть связано с рисками.

Инструкция по регистрации почты через виртуальные номера:

Например, давайте зарегистрируем Gmail:

  • Перейдите на сайт Gmail (gmail.com).

  • Нажмите на кнопку "Создать аккаунт" и заполните необходимую информацию.