Как зарегистрироваться в любом онлайн сервисе без номера телефона и использовать систему BNPL?

Система BNPL (Buy now pay later) – достаточно новая для России, хотя за рубежом она уже давно востребована. Шведской Klarna, австралийской Afterpay и американской Affirm пользуются до 56% покупателей ежегодно.

В России предлагают “купить сейчас – платить потом” следующие сервисы:

- “Долями” (запущен банком Тинькофф первым в российском сегменте, имеет самое большое количество партнеров): разбивает сумму на 4 части, платежи списываются 1 раз в 14 дней; - “Сплит” (работает только в Яндекс. Маркете по той же системе четырех платежей); - “Плати частями” (разработанная Сбером система четырех платежей. Партнеров не так много, как у “Долями”. Необходима дебетовая карта Сбера.); - “Частями” (от “Совкомбанка”).

Преимущества

BNPL-сервисы, безусловно, удобны для покупателя, поскольку:

- не нужно оформлять кредитный договор и ждать решения банка; - покупки частями не влияют на вашу кредитную историю; - нет процентов, комиссий и сборов; - короткий срок выплат (максимум 42 дня).

По умолчанию лимит большинства магазинов для оплаты частями – 30000 руб.

Недостатки

При всем удобстве существуют в системе BNPL “подводные камни”. Специалисты предупреждают, что есть риск влезть в долги, если неправильно распоряжаться бюджетом: велик соблазн тратить деньги, которых у вас фактически нет. Источник доходов BNPL-сервисов – фиксированная комиссия с продавца. Однако штрафы за просрочку платежей взимаются с покупателя, и их сумма может быть внушительной. Обязательно читайте условия выбранной услуги перед подписанием соглашения.

С помощью “Tiger sms” легко регистрироваться в онлайн-магазинах и совершать покупки удобным способом.