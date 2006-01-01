Регистрация Яндекс ID без использования личного номера телефона
Содержание
Шаг 1: Регистрация на TIGER SMS
Шаг 3: Получение виртуального номера
Не нужно мучиться с запоминанием кучи учетных записей благодаря Яндекс ID - вашему универсальному инструменту для доступа ко всем сервисам от Яндекса. Забудьте о рутинной регистрации, теперь у вас будет всего один логин и пароль для всех сервисов.
И хотите ли вы получить доступ к Яндекс ID без необходимости указывать личный номер телефона? TIGER SMS - ваш верный партнер в этом вопросе!
Шаг 1: Регистрация на TIGER SMS
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Посетите веб-сайт TIGER SMS.
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Введите свой адрес электронной почты и создайте пароль.
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Также вы можете воспользоваться удобной возможностью авторизации через сторонние сервисы.
Шаг 2: Пополнение баланса
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Пройдите регистрацию на TIGER SMS.
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Перейдите в личный кабинет.
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Узнайте стоимость временного виртуального номера для использования с Яндексом.
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Выберите удобный способ пополнения баланса: криптовалюта или карты Visa/MasterCard/МИР.
Шаг 3: Получение виртуального номера
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В разделе каталога сервисов выберите Яндекс и номер для России.
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Нажмите кнопку "Купить номер".
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Арендованный номер будет отображен в разделе "Активные номера".