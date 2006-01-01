 Виртуальные номера Яндекс для простой регистрации без номера телефона
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Регистрация Яндекс ID без использования личного номера телефона

Содержание

Шаг 1: Регистрация на TIGER SMS

Шаг 2: Пополнение баланса

Шаг 3: Получение виртуального номера

Шаг 4: Регистрация Яндекс ID

Шаг 5: Получение кода подтверждения

Регистрация Яндекс ID без использования личного номера телефона

Не нужно мучиться с запоминанием кучи учетных записей благодаря Яндекс ID - вашему универсальному инструменту для доступа ко всем сервисам от Яндекса. Забудьте о рутинной регистрации, теперь у вас будет всего один логин и пароль для всех сервисов.

И хотите ли вы получить доступ к Яндекс ID без необходимости указывать личный номер телефона? TIGER SMS - ваш верный партнер в этом вопросе!

Шаг 1: Регистрация на TIGER SMS

  • Посетите веб-сайт TIGER SMS.

  • Введите свой адрес электронной почты и создайте пароль.

  • Также вы можете воспользоваться удобной возможностью авторизации через сторонние сервисы.

Шаг 2: Пополнение баланса

  • Пройдите регистрацию на TIGER SMS.

  • Перейдите в личный кабинет.

  • Узнайте стоимость временного виртуального номера для использования с Яндексом.

  • Выберите удобный способ пополнения баланса: криптовалюта или карты Visa/MasterCard/МИР.

Шаг 3: Получение виртуального номера

  • В разделе каталога сервисов выберите Яндекс и номер для России.

  • Нажмите кнопку "Купить номер".

  • Арендованный номер будет отображен в разделе "Активные номера".