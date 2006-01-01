Регистрация Яндекс ID без использования личного номера телефона

Не нужно мучиться с запоминанием кучи учетных записей благодаря Яндекс ID - вашему универсальному инструменту для доступа ко всем сервисам от Яндекса. Забудьте о рутинной регистрации, теперь у вас будет всего один логин и пароль для всех сервисов.

И хотите ли вы получить доступ к Яндекс ID без необходимости указывать личный номер телефона? TIGER SMS - ваш верный партнер в этом вопросе!

Шаг 1: Регистрация на TIGER SMS

Посетите веб-сайт TIGER SMS.

Введите свой адрес электронной почты и создайте пароль.

Также вы можете воспользоваться удобной возможностью авторизации через сторонние сервисы.

Шаг 2: Пополнение баланса

Пройдите регистрацию на TIGER SMS.

Перейдите в личный кабинет.

Узнайте стоимость временного виртуального номера для использования с Яндексом.

Выберите удобный способ пополнения баланса: криптовалюта или карты Visa/MasterCard/МИР.

Шаг 3: Получение виртуального номера