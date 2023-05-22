Регистрация в Viber с помощью временного виртуального номера

Viber — известный мессенджер для обмена сообщениями и звонков на различных платформах. При необходимости создания новой учетной записи в Viber использование реального мобильного номера может быть неудобным. Воспользуйтесь сервисом TIGER SMS для получения временного виртуального номера.

Преимущества использования TIGER SMS для Viber

Конфиденциальность: С TIGER SMS возможно регистрироваться в Viber без раскрытия реального номера телефона.

Удобство временного использования: Виртуальные номера TIGER SMS временные, что идеально подходит для одноразовой регистрации в приложении Viber.

Простота в использовании: Получение и использование номера для регистрации в Viber с TIGER SMS — простой и интуитивно понятный процесс.

Безопасность: Ваш персональный код подтверждения придет на ваш профиль, обеспечивая анонимность и безопасность регистрации.

Инструкция

Регистрация на TIGER SMS: Посетите официальный сайт и выполните регистрацию. Пополнение счета: Зайдите в личный кабинет и пополните баланс для покупки виртуального номера. Выбор номера: В разделе "Купить номер" выберите нужный сервис и страну. Установка и регистрация в Viber: Скачайте Viber, используйте временный виртуальный номер для регистрации. Подтверждение кодом: Получите SMS с кодом подтвержденияв Личном кабинете. Завершение регистрации: Введите полученный код в приложении Viber для завершения процесса.

Следуйте этим шагам, чтобы успешно зарегистрироваться в Viber без необходимости использования реального номера телефона.