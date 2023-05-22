Регистрация в Viber с помощью временного виртуального номера
Viber — известный мессенджер для обмена сообщениями и звонков на различных платформах. При необходимости создания новой учетной записи в Viber использование реального мобильного номера может быть неудобным. Воспользуйтесь сервисом TIGER SMS для получения временного виртуального номера.
Преимущества использования TIGER SMS для Viber
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Конфиденциальность: С TIGER SMS возможно регистрироваться в Viber без раскрытия реального номера телефона.
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Удобство временного использования: Виртуальные номера TIGER SMS временные, что идеально подходит для одноразовой регистрации в приложении Viber.
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Простота в использовании: Получение и использование номера для регистрации в Viber с TIGER SMS — простой и интуитивно понятный процесс.
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Безопасность: Ваш персональный код подтверждения придет на ваш профиль, обеспечивая анонимность и безопасность регистрации.
Инструкция
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Регистрация на TIGER SMS: Посетите официальный сайт и выполните регистрацию.
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Пополнение счета: Зайдите в личный кабинет и пополните баланс для покупки виртуального номера.
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Выбор номера: В разделе "Купить номер" выберите нужный сервис и страну.
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Установка и регистрация в Viber: Скачайте Viber, используйте временный виртуальный номер для регистрации.
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Подтверждение кодом: Получите SMS с кодом подтвержденияв Личном кабинете.
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Завершение регистрации: Введите полученный код в приложении Viber для завершения процесса.
Следуйте этим шагам, чтобы успешно зарегистрироваться в Viber без необходимости использования реального номера телефона.