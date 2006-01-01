Регистрация учетной записи в Steam в 2024 году без личного номера телефона

Регистрация может показаться сложной задачей, но не отчаивайтесь! Существует обходной путь, который позволяет получить доступ ко всем преимуществам этой игровой платформы, не раскрывая своих личных контактных данных.

Что такое виртуальные номера.

Виртуальные номера действуют как временная контактная информация, созданная для определенных целей, таких как регистрация, получение бонусов или онлайн-анонимность. Они устраняют необходимость в приобретении SIM-карт или использовании специализированных устройств, функционируя исключительно через интернет с помощью специализированного программного обеспечения.

Вот как это работает:

Вы приобретаете виртуальный номер от сервиса TIGER SMS, на определенный период, обычно 20 минут. В течение этого времени вы должны получить SMS для подтверждения; в противном случае ваши средства возвращаются.

Преимущества виртуальных номеров

Во-первых, они защищают вашу личную информацию, обеспечивая полную анонимность и защиту от спама. Кроме того, они позволяют создавать несколько подтвержденных учетных записей с расширенными функциями, идеально подходящих для новых игровых приключений. Более того, с виртуальным номером вы можете зарегистрировать иностранные учетные записи в Steam и получить доступ к рейтинговым режимам в играх, таких как Dota 2, обеспечивая защиту вашей учетной записи от возможных нарушений.

Создание учетной записи Steam без личного номера следует простому процессу, независимо от того, используете ли вы клиент Steam или веб-сайт. Вот пошаговое руководство:

1. Перейдите на сайт TIGER SMS, войдите в систему или зарегистрируйтесь.

2. Пополните баланс через доступные способы оплаты.

3. Выберите сервис Steam и страну

4. Перейдите на сайт Steam и кликните на "Создать учетную запись".

5. Введите свой адрес электронной почты и страну проживания, затем подтвердите свой адрес электронной почты, нажав на ссылку подтверждения.

6. Выберите имя пользователя и пароль.

7. Перейдите в раздел "Информация об учетной записи" и нажмите "Добавить номер" в разделе контактной информации.

8. Введите виртуальный номер и дождитесь SMS с кодом подтверждения.