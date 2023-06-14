Регистрация в Linkedin без номера телефона

*LinkedIn - это социальная сеть, созданная специально для профессиональных контактов, деловых связей и поиска работы. Она была запущена в 2003 году и стала популярной платформой для специалистов разных отраслей.

*LinkedIn позволяет пользователям создавать учетные записи, что помогает находить других профессионалов и устанавливать с ними контакты. Имеется возможность просматривать вакансии и предложения о работе, а также делиться знаниями и опытом в специализированных сообществах.





Довольно часто возникает необходимость зарегистрироваться на *Linkedin без номера телефона. Это довольно простая задача, поскольку мобильный не является обязательным условием. Достаточно использовать адрес электронной почты или напрямую импортировать информацию из Google профиля. Система не требует верификации через мобильный, но без его привязки, аккаунт будет более подозрительным для алгоритмов безопасности. На сервисе «Tiger SMS» можно купить виртуальный номер для LinkedIn. Помимо привлекательной цены, обеспечивается простая последовательность приобретения в пару кликов.

Как зайти на *Linkedin в России

Желаете создать учетную запись в данной социальной сети? В России с этим возникнут проблемы, поскольку при попытке входа выдается следующая страница.





Причина заключается в блокировке из-за несоответствия закону о переносе персональных данных. Существует несколько простых способов обойти данное ограничение. Подробнее способы обхода мы описали в соответствующей статье.

Покупка виртуального номера для регистрации *Linkedin без телефона (реального)

Рассмотрим последовательность действий:

Регистрируемся на «Tiger SMS». Без собственного профиля нельзя совершать покупки и получать СМС сообщения. Чтобы завести аккаунт, достаточно указать адрес электронной почты. Альтернативный вариант – это импорт информации из Вконтакте, Телеграм, или Google. Преимущества этого способа заключаются в экономии времени, поскольку регистрация проводится в один клик. Внесение средств на счет. В профиле или верхнем меню находим раздел «Пополнить баланс». Необходимо выбрать подходящую платежную систему и ввести в специальное поле сумму перевода в рублях. Деньги поступают на счет максимально быстро, они используются для приобретения виртуальных номеров. Приступаем к покупке виртуального номера. В магазине имеется два поля – сервис и страна. Необходимо указать подходящие варианты, тогда активируется кнопка «Купить». Поскольку приходится работать с длинным списком, рекомендуется воспользоваться полем поиска. Переносимся на экран покупки, где требуется подтвердить приобретение.

Теперь ничто не помещает войти на *Linkedin без регистрации по реальному телефону. Что касается приобретенных виртуальных номеров, она доступны в разделе «История номеров». Для удобства пользователя, имеются инструменты для сортировки по различным параметрам.

Регистрация Linkedin без номера телефона – инструкция

Приступаем непосредственно к созданию профиля. Задача выполняется в несколько этапов:

На главной странице нажимаем кнопку «Присоединиться». Она расположена в верхней правой части экрана. Заполняем предлагаемые поля. На данном этапе, завершена регистрация *Linkedin без телефона. Теперь, нам нужно привязать мобильный. Проходим следующий путь «Настройки и конфиденциальность» - «Вход и безопасность» - «Доступ к уч. записи». Находим пункт «Номера телефонов» и нажимаем кнопку «Изменить». Требуется ввести виртуальный номер, который купили ранее. Система отправляет СМС сообщение с кодом подтверждения. Для его приема возвращаемся на сайт «Tiger SMS». В разделе «Активные номера» находим нужный контакт и нажимаем «Получить СМС». Возвращаемся на сайт *Linkedin, где вводим код подтверждения.

В нашем распоряжении имеется учетная запись, которая полностью прошла верификацию.

*LinkedIn заблокирован на территории России из-за несоответствия требованиям по хранению данных российских пользователей.