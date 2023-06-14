Регистрация почты Яндекс без номера телефона

Яндекс - это бесплатный электронный почтовый сервис, предоставляемый одноименной компанией. Пользователи могут создавать и использовать электронные адреса, а также отправлять, получать и хранить письма, обмениваться файлами, управлять контактами и многое другое.

Система имеет удобный интерфейс, обеспечивает защиту от спама и вредоносных сообщений. Доступны функции фильтрации и сортировки писем. Разработаны приложения для мобильных устройств на платформах iOS и Android.

Яндекс предлагает крупную экосистему из различных сервисов, которыми пользуются десятки миллионов человек. Вам необходима почта Яндекс без номера телефона? Здесь можно порекомендовать сервис «Tiger SMS». На сайте продаются виртуальные номера по низким ценам. Среди других преимуществ, отмечается удобство совершения покупок, моментальное получение СМС и простые способы оплаты.

Какие создать почту Яндекс без номера телефона

Постараемся подробно разобраться с данным вопросом. При попытке создания профиля, система появляется окно следующего содержания.





Яндекс почта без номера телефона – это возможно, но придется перенести данные из уже существующих социальных сетей или сервисов пользователя:

Вконтакте;

Государственные услуги;

Google;

Mail.ru;

Одноклассники.





Зачастую, это неподходящий вариант, поскольку не обеспечивает анонимности или только увеличивает время создания учетной записи. Регистрация почты Яндекс без номера легче всего проводится с помощью виртуального телефона. В отличие от реального, у него нет привязки к Сим-карте. Виртуальный номер стоит от нескольких рублей, а отправленные на него сообщения можно прочесть через интернет.

Преимущества для пользователя очевидны – возможность зарегистрироваться за пару кликов и сохранить конфиденциальность.

Как купить виртуальный номер для регистрации Яндекса

Приступим к пошаговому рассмотрению поставленной задачи. В первую очередь, требуется приобрести виртуальный номер. Это осуществляется по следующей схеме:

Регистрируемся на «Tiger SMS». Профиль необходим для того, чтобы в полной мере использовать функционал сайта. Можно создать учетную запись в один клик, если импортировать данные из Вконтакте, Google или Телеграм. Сервис гарантирует сохранность и конфиденциальность личной информации пользователя. В профиле находим раздел «Пополнить баланс». Средства на счете необходимы для совершения покупок в магазине. Доступно несколько способов перевода средств, не составит труда подобрать оптимальный вариант. Приступаем к покупке, чтобы в дальнейшем создать аккаунт Яндекс без номера. Сначала, выбираем сервис в левом окне (Yandex), после чего указываем страну. Когда это сделано, активируется кнопка «Купить». Поскольку в списке содержится несколько сотен наименований, рекомендуется использовать строку поиска. Название не обязательно вводить целиком, можно только часть. Нас переносит на экран покупки, где подтверждаем заказ.

Регистрация почты Яндекс без номера телефона наполовину завершена. Если нужны большие объемы, сервис предлагает скидки для пользователей.

Как создать аккаунт Яндекс без номера телефона

Первая часть выполнена, необходимо приступать к непосредственной регистрации учетной записи. Яндекс ID – это универсальный аккаунт для всей экосистемы. Он позволит автоматически завести профили во всех сервисах (электронная почта, Еда, Такси и прочие).

Открываем окно, чтобы зарегистрировать почту Яндекс без номера (реального). Вводим виртуальный телефон, который приобрели ранее. Отдельно, стоит обратить внимание на код страны. По умолчанию, он выставляется для региона пользователя. Если страна не совпадает с предложенной, код требуется изменить. Нас переносит к следующему окну. Снова указываем виртуальный номер. Для получения СМС, необходимо перейти на сайт «Tiger SMS». В личном кабинете интересует раздел «Активные номера». Здесь нужно выбрать интересующий телефон и нажать кнопку «Получить СМС». Возвращаемся к окну регистрации Яндекса. Вводим полученный код, чтобы завершить процесс.

Мы подробно рассмотрели, как войти в Яндекс без номера телефона. Данную операцию можно проводить любое количество раз. Это особенно удобно для многократного получения стартовых бонусов в сервисах экосистемы, а также используется для решения других задач.