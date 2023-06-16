Авито - это российский интернет-сервис для размещения объявлений о продаже и покупке товаров, а также услуг. Он запущен в 2007 году и с тех пор получил огромную популярность. Ежедневно здесь заключаются сотни тысяч сделок.

На Авито пользователи могут размещать бесплатные объявления о продаже широкого спектра товаров, таких как автомобили, недвижимость, электроника, мебель, одежда и многое другое. Допускается публиковать предложения о предоставлении услуг.

Пользователи могут связываться друг с другом через встроенную систему сообщений, чтобы обсудить детали сделки, организовать встречу или доставку товара. Чтобы минимизировать вероятность обманов или накруток, регистрация на Авито без номера телефона не представляется возможной. Стартовое окно создания профиля имеет следующий вид.

Несмотря на описанное ограничение, не обязательно использовать собственный мобильный телефон. Сервис «Tiger SMS» предлагает купить виртуальный номер для Авито. В отличие от реального, он не обладает физическим носителем в виде Сим-карты. Обеспечивается простая покупка в несколько кликов, удобство пополнения счета и низкие цены.

Зачем заводить аккаунт Авито без номера телефона

Далеко не всегда достаточно одной учетной записи. Например, человеку требуется профиль в личных целях и для бизнеса, в результате чего он не хочет их объединять. Регистрация на Авито без номера поможет в тех случаях, когда нет возможности или желания использовать собственный мобильный.

Отдельного рассмотрения заслуживает ситуация с накруткой отзывов и рейтинга. Довольно сложно начать бизнес с пустым аккаунтом. Даже несколько положительных отзывов исправят ситуацию. Самый простой способ завести профили – это воспользоваться виртуальным номером для регистрации. Здесь важно дополнительно изменять IP адрес, чтобы система не произвела автоматическую блокировку.





Еще одна ситуация – это желание совершить анонимную покупку или продажу. Торговая площадка утверждает, что сохраняет сведения о своих пользователях в секрете. Но это не мешает базам данных постоянно появляться в общем доступе. Создать Авито аккаунт без номера телефона(реального) – это самый простой способ защитить свои личные данные. Подробнее разберемся с тем, как выполнить поставленную задачу.

Как купить виртуальный номер для Авито

Инструкция включает несколько простых пунктов:

Регистрируемся на «Tiger SMS». Необходимо воспользоваться одним из предложенных способов создания профиля. Можно ввести адрес электронной почты, чтобы на него пришло письмо с ссылкой для авторизации или импортировать данные в один клик. Во втором случае, информация для заполнения профиля будет получена из Telegram, VK, или Google. Пополняем личный счет. Оплата номеров происходит именно с баланса пользователя. Чтобы создать Авито без номера телефона, нам нужен виртуальный контакт. Для его покупки указываем информацию в двух полях в разделе магазина. Сначала, выбираем сервис (Avito), потом страну. Нажимаем на кнопку «Купить» в нижней части. Переходим на страницу, где подтверждается приобретение. Средства будут списаны с личного счета. Если номер не использовался, в течение 20 минут можно отменить покупку нажатием на соответствующую кнопку.

В распоряжении сайта большое количество номеров. Их стоимость ниже, чем в среднем по рынку.

Как зарегистрироваться в Авито без номера телефона

Приступаем к созданию учетной записи на торговой площадке:

Открываем окно регистрации и вводим виртуальный номер, который был куплен нами ранее. Не забываем правильно указать код страны. Система уведомляет об отправке СМС. Отправляемся в личный кабинет сервиса «Tiger SMS». Здесь нам нужно нажать «Смотреть СМС», сообщения приходят моментально. Копируем код авторизации и вводим его в окне регистрации на Авито. Процесс создания аккаунта завершается.

Мы подробно разобрали то, как зарегистрировать Авито без номера телефона. При массовом создании учетных записей, требуется использовать программу-анонимайзер.