Регистрация в Telegram без использования номера телефона и подтверждения по электронной почте: новый способ в 2024 году

Telegram обновил процесс регистрации, и теперь новые пользователи обязаны указать адрес электронной почты при создании аккаунта. Этот шаг направлен на повышение безопасности, особенно с учетом интеграции криптовалютных кошельков через The Open Network (TON). Пользователи, уже имеющие аккаунт, могут привязать электронную почту для дополнительной защиты, а новички обязаны настроить её для завершения регистрации. Давайте рассмотрим, как можно пройти через эту новую систему.

1. Подготовка электронной почты и учетной записи Telegram

Для начала выберите надежный сервис с номерами электронной почты Gmail - TIGER SMS.

Перейдите на платформу TIGER SMS, пополните счет и выберите активацию для Gmail.

Купите временный виртуальный номер телефона.

Используйте этот номер для получения SMS с кодом подтверждения, который будет отправлен прямо в ваш Gmail.

2. Создание аккаунта в Telegram

Теперь установите Telegram через ваш любимый магазин приложений.

Введите виртуальный номер, который вы получили на TIGER SMS.

Для завершения процесса используйте тот адрес электронной почты, который вы настроили на предыдущем шаге.

Ваш аккаунт Telegram готов к использованию!

Почему стоит выбрать TIGER SMS?

TIGER SMS предлагает безопасный и удобный способ верификации аккаунтов с помощью виртуальных номеров, что позволяет обеспечить конфиденциальность и удобство. С помощью одноразовых виртуальных номеров вы можете сохранить анонимность, а также воспользоваться функцией обхода email-подтверждения в некоторых регионах, что делает процесс регистрации еще более гибким и доступным.

С этим новым методом вы сможете без проблем зарегистрироваться в Telegram, при этом защитив свои личные данные от лишних рисков.