Регистрация на Amazon без номера телефона в России
Регистрация на Amazon без предоставления настоящего номера телефона может усилить конфиденциальность и обеспечить дополнительный уровень безопасности. Вот, как это можно сделать:
Шаг 1: Получите виртуальный номер от Tiger-SMS.
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Перейдите на сайт Tiger-SMS;
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Пройдите регистрацию;
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Пополните баланс;
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Выберите сервис (amazon);
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Выберите страну;
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Получите СМС.
Шаг 2: Начните регистрацию на Amazon.
Следуйте инструкции, описанной в предыдущем ответе, чтобы начать регистрацию на Amazon. Когда система попросит ввести номер телефона, введите виртуальный номер от Tiger-SMS.
Шаг 3: Подтвердите код активации.
Amazon отправит код активации на виртуальный номер, который вы предоставили. Этот код вы можете получить, войдя в свой аккаунт на сайте Tiger-SMS или посмотреть его в соответствующем разделе сервиса.
Шаг 4: Введите код активации.
Вернитесь на страницу регистрации на Amazon и введите полученный код активации. Это подтвердит ваш виртуальный номер и завершит процесс регистрации.
Шаг 5: Готово.
Теперь у вас есть аккаунт на Amazon при этом ваш номер телефона остался конфиденциальным, и вы сможете пользоваться всеми преимуществами Amazon.