Политика конфиденциальности Тик Ток в 2023
Содержание
Основные пункты политики конфиденциальности Тик Ток
Как отключить конфиденциальность в Тик Токе
Изменение настроек приватности
TikTok – это популярная социальная медиа-платформа, которая позволяет пользователям создавать, просматривать и делиться короткими видеороликами. Приложение разработано китайской компанией ByteDance и впервые запущено в сентябре 2016 года под названием Douyin для китайского рынка. Вскоре появилась международная версия приложения под названием TikTok.
Компания собирает довольно большое количество информации о пользователях. Политика конфиденциальности Тик Ток достаточно разнообразная, в плане сбора информации. Это связано не только с необходимостью оптимизации роликов под каждого конкретного человека. Многие китайские сервисы «грешат» подобным.
Чтобы анонимно зарегистрироваться, можно купить виртуальный номер. Сайт «Tiger SMS» предлагает выгодные условия приобретения. Совершить покупку можно в пару кликов, а стоимость составляет от нескольких рублей.
Основные пункты политики конфиденциальности Тик Ток
Существует большое количество сведений, которые собираются системой. Политика конфиденциальности тик ток в 2023 включает:
-
Сбор информации о пользователях, включая персональные данные, контент, местоположение и техническую информацию об устройствах.
-
Платформа использует собранную информацию для предоставления, а также улучшения своих услуг, включая персонализацию контента, рекламы и рекомендаций.
-
Сервис может передавать собранную информацию третьим сторонам для обработки, хранения или аналитики. В этом плане, конфиденциальность Тик Ток считается низкой.
-
TikTok принимает меры для защиты данных пользователей, но не может гарантировать полную безопасность передачи или хранения информации.
-
Пользователи могут настраивать некоторые параметры приватности через меню настроек учетной записи.
Когда рассматриваются настройки Тик Тока, конфиденциальность детских аккаунтов находится на особом уровне. В отношении них действует большое количество ограничений и блокировок контента.
Как отключить конфиденциальность в Тик Токе
Существует два основных способа добиться поставленной задачи. Это изменение настроек приватности и удаление учетной записи. Подробнее остановимся на каждом из указанных вариантов.
Изменение настроек приватности
Этот способ не поможет полностью убрать защиту конфиденциальности Тик Тока, но ограничивает видимость аккаунта или создаваемого контента.
-
Откройте приложение TikTok и войдите в свою учетную запись.
-
Нажмите на значок "Профиль", который располагается в нижней части панели навигации.
-
В правом верхнем углу нажимается иконка с тремя точками, чтобы открыть меню настроек.
-
Выберите "Приватность и безопасность" или аналогичный пункт в меню настроек.
-
Вносятся необходимые изменения приватности. Сюда относятся видимость аккаунта, комментариев, отправка сообщений и прочее.
Удаление учетной записи
Кардинальное решение задачи приватности. Задача реализуется в несколько шагов:
-
Нажмите иконку "Профиль" в нижней панели навигации.
-
Открываем меню настроек (обозначается тремя точками).
-
Прокручиваем список настроек вниз, пока не дойдем до пункта "Управление аккаунтом", где нажимаем кнопку удаления.
Достаточно следовать выданным инструкциям и нажать подтверждения действия, чтобы учетной записи больше не было в системе.
Как обеспечить максимальную конфиденциальность Tik Tok
Хотите добиться наивысшего уровня защиты своих данных? В таком случае, не следует использовать реальную информацию при регистрации, а также изменять геопозицию при посещении приложения/сайта.
Нельзя создать профиль без использования мобильного телефона. Именно он используется для верификации. Не обязательно вводить свой номер, поскольку можно указать виртуальный с сайта «Tiger SMS». Он позволяет получать СМС через интернет и никак не связан с конкретным человеком.
Инструкция по покупке выглядит следующим образом:
-
Регистрируемся на сайте «Tiger SMS». Собственный профиль позволит в полной мере воспользоваться функционалом.
-
Пополняем счет одним из предложенных способов на требуемую сумму.
-
Покупаем виртуальный номер. Можно выбрать конкретную страну или искать на основании минимальной стоимость.
-
Переходим на страницу с подтверждением покупки. Все доступные пользователю номера можно посмотреть на странице «Активные номера».
Контакт используется для регистрации на платформе, процесс ничем не отличается от обычного создания профиля. СМС приходит в личный кабинет пользователя. Подобным образом можно убрать конфиденциальность Тик Тока. Система продолжит собирать данные о профиле, но они будут максимально обезличены.