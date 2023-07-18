TikTok – это популярная социальная медиа-платформа, которая позволяет пользователям создавать, просматривать и делиться короткими видеороликами. Приложение разработано китайской компанией ByteDance и впервые запущено в сентябре 2016 года под названием Douyin для китайского рынка. Вскоре появилась международная версия приложения под названием TikTok.

Компания собирает довольно большое количество информации о пользователях. Политика конфиденциальности Тик Ток достаточно разнообразная, в плане сбора информации. Это связано не только с необходимостью оптимизации роликов под каждого конкретного человека. Многие китайские сервисы «грешат» подобным.





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Основные пункты политики конфиденциальности Тик Ток

Существует большое количество сведений, которые собираются системой. Политика конфиденциальности тик ток в 2023 включает:

Сбор информации о пользователях, включая персональные данные, контент, местоположение и техническую информацию об устройствах. Платформа использует собранную информацию для предоставления, а также улучшения своих услуг, включая персонализацию контента, рекламы и рекомендаций. Сервис может передавать собранную информацию третьим сторонам для обработки, хранения или аналитики. В этом плане, конфиденциальность Тик Ток считается низкой. TikTok принимает меры для защиты данных пользователей, но не может гарантировать полную безопасность передачи или хранения информации. Пользователи могут настраивать некоторые параметры приватности через меню настроек учетной записи.





Когда рассматриваются настройки Тик Тока, конфиденциальность детских аккаунтов находится на особом уровне. В отношении них действует большое количество ограничений и блокировок контента.

Как отключить конфиденциальность в Тик Токе

Существует два основных способа добиться поставленной задачи. Это изменение настроек приватности и удаление учетной записи. Подробнее остановимся на каждом из указанных вариантов.

Изменение настроек приватности

Этот способ не поможет полностью убрать защиту конфиденциальности Тик Тока, но ограничивает видимость аккаунта или создаваемого контента.

Откройте приложение TikTok и войдите в свою учетную запись. Нажмите на значок "Профиль", который располагается в нижней части панели навигации. В правом верхнем углу нажимается иконка с тремя точками, чтобы открыть меню настроек. Выберите "Приватность и безопасность" или аналогичный пункт в меню настроек. Вносятся необходимые изменения приватности. Сюда относятся видимость аккаунта, комментариев, отправка сообщений и прочее.

Удаление учетной записи

Кардинальное решение задачи приватности. Задача реализуется в несколько шагов:

Нажмите иконку "Профиль" в нижней панели навигации. Открываем меню настроек (обозначается тремя точками). Прокручиваем список настроек вниз, пока не дойдем до пункта "Управление аккаунтом", где нажимаем кнопку удаления.

Достаточно следовать выданным инструкциям и нажать подтверждения действия, чтобы учетной записи больше не было в системе.

Как обеспечить максимальную конфиденциальность Tik Tok

Хотите добиться наивысшего уровня защиты своих данных? В таком случае, не следует использовать реальную информацию при регистрации, а также изменять геопозицию при посещении приложения/сайта.





Нельзя создать профиль без использования мобильного телефона. Именно он используется для верификации. Не обязательно вводить свой номер, поскольку можно указать виртуальный с сайта «Tiger SMS». Он позволяет получать СМС через интернет и никак не связан с конкретным человеком.

Инструкция по покупке выглядит следующим образом:

Регистрируемся на сайте «Tiger SMS». Собственный профиль позволит в полной мере воспользоваться функционалом. Пополняем счет одним из предложенных способов на требуемую сумму. Покупаем виртуальный номер. Можно выбрать конкретную страну или искать на основании минимальной стоимость. Переходим на страницу с подтверждением покупки. Все доступные пользователю номера можно посмотреть на странице «Активные номера».

Контакт используется для регистрации на платформе, процесс ничем не отличается от обычного создания профиля. СМС приходит в личный кабинет пользователя. Подобным образом можно убрать конфиденциальность Тик Тока. Система продолжит собирать данные о профиле, но они будут максимально обезличены.