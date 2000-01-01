Оборудование для сим-ферм: гид по выбору

Выбор оборудования для сим-ферм - это ключевой этап при создании эффективной системы, способной работать с несколькими сим-картами одновременно. Правильно подобранное оборудование гарантирует стабильную и эффективную работу фермы, что в свою очередь отразится на качестве предоставляемых услуг и сэкономит ресурсы вашего бизнеса.

Сим-ферма представляет собой интегрированную систему, объединяющую аппаратное и программное обеспечение для одновременного использования множества сим-карт. Она находит широкое применение в различных областях, включая телекоммуникационные компании, разработчиков программного обеспечения, маркетологов и предпринимателей.

Типы оборудования для сим-ферм

1. SDR-устройства (от англ. Software Defined Radio) – это программно-определяемые радиосистемы, которые используют программное обеспечение для обработки радиосигналов.

В отличие от традиционных радиоприемников, где функции обработки сигнала реализованы на аппаратном уровне, SDR-устройства переносят большую часть этой работы на компьютер.

Преимущества SDR-устройств:

Универсальность: SDR-устройство может принимать сигналы в широком диапазоне частот, от AM/FM-радио до цифровых сигналов, таких как LTE и Wi-Fi.

Гибкость: Функциональность SDR-устройства определяется программным обеспечением, что позволяет расширять его возможности за счет установки новых программ.

Доступность: SDR-устройства, как правило, дешевле, чем традиционные радиоприемники с аналогичными характеристиками.

2. Многопортовый GSM-шлюз – это телекоммуникационное устройство, которое объединяет в себе функции:

GSM-модема: обеспечивает одновременную работу с несколькими SIM-картами (от 2 до 48 и более)

Маршрутизатора: направляет голосовые вызовы и SMS-сообщения между GSM-сетями и IP-сетями (например, VoIP-телефонией)

3. Промышленные коммуникационные серверы – это не просто компьютеры. Это мощные инструменты, которые позволяют эффективно управлять и отслеживать работу большого количества SIM-карт

Примеры:

Сервер Advantech ARK-1123L-711: этот сервер может управлять до 128 SIM-картами и идеально подходит для использования в системах телеметрии и M2M-коммуникации.

Сервер Beckhoff CX2040-0010: этот сервер обладает высокой производительностью и может использоваться в сложных промышленных приложениях, где требуется управление большим количеством SIM-карт.

4. Облачные платформы управления SIM-картами – это программные решения, предоставляемые в виде SaaS (Software as a Service), которые позволяют удаленно управлять и отслеживать работу SIM-карт, используемых в различных устройствах и приложениях.

Функциональные возможности:

Централизованное управление: активация, деактивация, изменение тарифных планов, пополнение баланса, контроль расходов.

Мониторинг: отслеживание баланса, трафика, статуса SIM-карт, местоположения устройств.

Аналитика: сбор и анализ данных о работе SIM-карт для оптимизации бизнес-процессов.

Безопасность: защита данных SIM-карт от несанкционированного доступа.

Автоматизация: автоматическое выполнение рутинных задач, таких как уведомления о событиях, пополнение баланса.

Интеграция: возможность интеграции с другими платформами и системами.

5. Интегрированные решения для тестирования сотовых сетей – это комплексные программные и аппаратные системы, предназначенные для всестороннего тестирования и мониторинга производительности, качества обслуживания и безопасности сотовых сетей.

Функциональные возможности:

Тестирование производительности: измерение скорости передачи данных, задержки, доступности сети, качества голосовой связи.

Тестирование качества обслуживания: оценка уровня обслуживания абонентов, анализ KPI (ключевых показателей эффективности) сети.

Тестирование безопасности: выявление и устранение уязвимостей сети, защита от кибератак.

Мониторинг сети: круглосуточный контроль параметров сети, выявление и устранение проблем.

Аналитика: сбор и анализ данных о работе сети для оптимизации ее производительности.

Генерация отчетов: создание подробных отчетов о результатах тестирования.

Подходящий шлюз GSM для вашей фермы SIM-карт:

Ниже приведен перечень оборудования для SIM-карт, которое получило одобрение многих пользователей и положительные отзывы.

1. Quectel М26: Мощный модуль LTE Cat.6 для высокотехнологичных устройств –высокотехнологичный модуль LTE Cat.6, разработанный компанией Quectel Wireless Solutions. Он обеспечивает высокоскоростную передачу данных, надежную связь для работы в 2G и богатый набор функций, а так же отлично интегрируются в карт холдеры на 64, 32 и на 16 портов, что делает его идеальным выбором. Данное устройство не потребляет больше количество электроэнергии, что в свою очередь увеличивает срок службы.

2. MultiConnect® Cell 100 Series: Модули сотовой связи для IoT-устройств

–семейство модулей сотовой связи, разработанных компанией MultiTech Systems для обеспечения беспроводной связи в устройствах Интернета вещей (IoT). Имеется поддержка LTE, 3G и 2G сети.

3. Synway SMG2000 GSM VoIP: GSM VoIP-шлюз нового поколения – ряд высокотехнологичных GSM VoIP-шлюзов, разработанных компанией Synway Technology для обеспечения конвергенции между сетями GSM и VoIP. Поддерживает сети 3G, 2G и имеет различные вариации от 2-16 портов.

4. Digium G200: Универсальное решение для конвергенции сетей – высокопроизводительный VoIP-шлюз, разработанный компанией Digium для обеспечения бесперебойной связи между сетями TDM и VoIP. Имеется поддержка стандарта GSM, а также можно купить сим банк различных вариантах от 1-8 портов.

5. OpenVox VoxStack: Шлюз, стирающий границы между GSM и VoIP –семейство высокотехнологичных GSM-шлюзов, разработанных компанией OpenVox для обеспечения конвергенции между GSM и VoIP сетями.

6. Yeastar TG: это не просто шлюз, а универсальный мост , соединяющий мир мобильной связи с вашей VoIP-системой. – семейство устройств, которые напрямую подключают сети GSM/3G/4G к сетям VoIP. Это позволяет совершать двустороннюю связь:

GSM/3G/4G в VoIP

VoIP в GSM/3G/4G

Проще говоря, эти устройства позволяют совершать и принимать звонки, используя сеть GSM/3G/4G, на вашей существующей системе VoIP-телефонии

Партнерская программа TIGER SMS

У TIGER SMS есть партнерская программа по монетизации сим карт, с помощью которой вы сможете зарабатывать в среднем от 1000$ в месяц. Вам потребуется много неиспользованных сим карт. Начав сотрудничество с TIGER SMS вы будете получать процент от активации ваших сим карт, без особого труда.

Что потребуется для того чтобы стать партнером:

1. SIM-карты даже небольшого количества, но если их будет больше, то это повысит ваш доход.

2. Сим банк, GOIP или GSM модем. Если у вас возникла трудность и вы думаете какой подойдет вам лучше всего, то вам всегда готовы помочь наши специалисты.

3. ПК или ноутбук со стабильным интернет соединением.