На WhatsApp не приходит смс с кодом: пошаговое решение проблемы

WhatsApp — это популярный мессенджер, который позволяет спокойно общаться между собой разным пользователям. Достаточно всего лишь загрузить приложение на телефон. Он даёт возможность отправлять и получать разные сообщения и файлы, принимать звонки, общаться с друзьями либо вести деловые переговоры. Поэтому когда на Ватсап не приходят смс с кодом, то вы не можете авторизоваться и лишаетесь большого количества удобных инструментов. Это серьёзная проблема, с которой нужно разобраться и понять, что делать.

Но если, вы так и не сможете быстро принять сообщение от мессенджера, а ждать нет времени, то всегда можно воспользоваться виртуальным номерами для регистрации WhatsApp. Они стоят сущие копейки и позволяют принять сообщение с проверочный кодом непосредственно на самом сайте, где они продаются.

Так что, если вам не приходит смс Ватсап, не переживайте. Можно вместо этого воспользоваться сервисом виртуальных номеров и быстро создать аккаунт. И учтите, что ваши реальные данные никто не узнает.









Почему не приходит смс от Ватсапа при регистрации?

Далеко не всегда получается спокойно установить приложение и получить смс от мессенджера. Причины бывают разными:

Иногда на WhatsApp не приходит смс с кодом, потому что вы слишком нетерпеливы. То есть банально нужно подождать. Как правило, достаточно 5 минут, хотя бывают и другие ситуации. Запрос сообщений не завершён. В этом случае не приходит смс с кодом подтверждения Ватсап, потому что вы забыли кликнуть на кнопку "Далее". Убедитесь, что всё сделали правильно. Забита память телефона. Нередко от WhatsApp не приходят смс, потому что для новых сообщений нет места. Проверьте телефон. Неправильно указан номер. Часто не приходит смс от Ватсапа при регистрации, потому что вы ошиблись где-то на одну цифру. Проверьте, всё ли в порядке. Сбой в дате или времени. Иногда не приходит смс с кодом подтверждения WhatsApp, потому что у вас рассинхрон по отображению даты или времени. Убедитесь, что в вашем телефона включена автоматическая настройка этих параметров. Проблемы с сигналом. Временами не приходит смс Ватсап для активации, потому что сигнал от оператора слишком слабый или прерывистый. Убедитесь в качестве связи. В некоторых случаях помогает перезагрузка телефона. Аппаратные проблемы. Также не приходит смс при установке Ватсап, если у вас плохо работает сим-карта или даже сам телефон.

Хорошо, если проблема легко устранима. Но что делать, если ничего из этого списка не подходит под ваш случай? Возможно, дело в сбоях на стороне самого мессенджера, и нужно попробовать авторизоваться позже. Еще один из вариантов – это создать аккаунт на другой номер. Если нет желания покупать дорогую sim-карту, то можно воспользоваться сервисами смс-активации.









Не приходит смс от Ватсап: используем для активации виртуальный номер

В сети существуют большое количество сайтов, которые за небольшую плату предоставляют временный номер для единоразового приема смс от определенного сервиса. Главное преимущество такой услуги является низкая цена. Например, на сайте “TIGER SMS” можно купить номер для регистрации в WhatsApp всего за 40-100 рублей в зависимости от страны мобильного оператора. Поэтому, если на вашу симку не приходит смс с кодом подтверждения Ватсап, то есть альтернатива в виде использования виртуального номера.

Как зарегистрировать WhatsApp на виртуальный номер

Создайте аккаунт на сайте “TIGER SMS”. Пополните счет на нужную сумму. Выберите слева название мессенджера “WhatsApp”, а справа страну мобильного оператора. Скопируйте номер и вставьте при регистрации в мессенджере. Вернитесь на сайт TIGER SMS” и нажмите “Получить смс”. Полученный код вставьте в соответствующее поле в WhatsApp.

Так что если не приходит смс с кодом подтверждения Ватсап, это не проблема. Теперь у вас есть готовая инструкция по поводу того, что нужно делать.